рф нанесла ракетный удар по Одессе, есть пострадавшие

рф нанесла ракетный удар по Одессе, известно о двух пострадавших, одна из них работница больницы, есть повреждения на предприятии, а также больницы и колледжа, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.

В результате ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура: территория предприятия, а также здания больницы и колледжа. По предварительным данным, к сожалению, пострадало два человека - написал Кипер.

По его словам, пострадавшие - 43-летний мужчина и 72-летняя женщина - работница больницы. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Состояние женщины - средней тяжести.

Информация о последствиях атаки уточняется.

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