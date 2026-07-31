рф нанесла ракетный удар по Одессе, есть пострадавшие
Киев • УНН
В результате ракетной атаки на Одессу повреждена гражданская инфраструктура, в частности больница и колледж. Пострадали 43-летний мужчина и 72-летняя сотрудница больницы.
рф нанесла ракетный удар по Одессе, известно о двух пострадавших, одна из них работница больницы, есть повреждения на предприятии, а также больницы и колледжа, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.
В результате ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура: территория предприятия, а также здания больницы и колледжа. По предварительным данным, к сожалению, пострадало два человека
По его словам, пострадавшие - 43-летний мужчина и 72-летняя женщина - работница больницы. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Состояние женщины - средней тяжести.
Информация о последствиях атаки уточняется.
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