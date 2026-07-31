россия атаковала Украину 255 дронами, обезвредили 195
Киев • УНН
россия выпустила 255 дронов, из которых 195 сбиты или подавлены. Атака продолжается, в воздухе еще есть вражеские БПЛА.
россия ночью выпустила по Украине 255 дронов, из которых 195 сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 31 июля (с 18:00 30 июля) противник атаковал 255 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск – рф, ВОТ - Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 195 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 4 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА.
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