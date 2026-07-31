россия атаковала Украину 255 дронами, обезвредили 195

$45.670.1351.060.01
ukenru
05:15 • 8912 просмотра
Дни Сената, который склонялся перед Трампом, прошли — Шумер
02:53 • 19001 просмотра
Кушнер заявил о совместном поиске США, Украины и РФ «более широкой архитектуры безопасности»
01:51 • 18964 просмотра
Трамп и дальше будет управлять США в обход Конгресса — Мерц
4 ноября, 22:45 • 19665 просмотра
Демократы в Конгрессе могут одобрить новую помощь Украине и преодолеть вето Трампа — Reuters
4 ноября, 21:05 • 22689 просмотра
В Германии задержали украинку, предположительно причастную к убийству ребенка
4 ноября, 19:56 • 23256 просмотра
Энергетикам и коммунальщикам будут доплачивать по 30 тыс. гривен за восстановление инфраструктуры после атак рф
4 ноября, 19:38 • 20550 просмотра
Зеленский обсудил с Виткоффом и Кушнером подготовку к переговорам в Абу-Даби — СМИ
4 ноября, 18:59 • 18114 просмотра
Prosperity Plan для Украины и финансирование на 2027 год — Умеров рассказал о двух важных встречах в Брюсселе
4 ноября, 18:27 • 18216 просмотра
В Украину идут морозы и мокрый снег — синоптики рассказали, когда их ожидать
4 ноября, 17:39 • 20759 просмотра
5 ноября в Украине будут действовать жесткие графики — сколько очередей будет без света
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Трамп заявил, что не планирует увольнять Хегсета с должности министра обороны4 ноября, 20:39 • 5574 просмотра
В Японии вор вернул украденные часы за 257 тысяч евро и приложил записку с извинениями4 ноября, 21:19 • 12145 просмотра
В сети распространяется фейк об угрозе Ирана нанести удары по Киеву, Львову и Одессе — ЦПДPhoto4 ноября, 21:46 • 7852 просмотра
Буданов получил икону Сагайдачного, написанную на доске от ящика для боеприпасовPhoto4 ноября, 23:47 • 6850 просмотра
Хаким Джеффрис объявил о намерении стать спикером Палаты представителей Конгресса США03:25 • 4728 просмотра
публикации
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
Эксклюзив
06:00 • 1022 просмотра
Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия назвала ключевые достижения и определила следующие шаги4 ноября, 16:32 • 36583 просмотра
Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены4 ноября, 15:46 • 35064 просмотра
День железнодорожника в Украине: история праздника, работа под обстрелами и будущее железной дороги4 ноября, 12:42 • 41996 просмотра
Затягивание суда не спасет от ответственности — адвокат объяснил, как остановить сроки давности
Эксклюзив
4 ноября, 12:41 • 39702 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Стив Уиткофф
Чак Шумер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Брюссель
Реклама
УНН Lite
В Японии вор вернул украденные часы за 257 тысяч евро и приложил записку с извинениями4 ноября, 21:19 • 12188 просмотра
Режиссёр "Калигулы" и маэстро европейской эротики умер в возрасте 93 лет4 ноября, 18:19 • 16857 просмотра
Ниагарский водопад засиял синим после победы демократов в США4 ноября, 14:27 • 33141 просмотра
P.Diddy встретит день рождения в тюрьме — что будет в "праздничном" меню4 ноября, 14:01 • 31193 просмотра
У пингвинов, обитающих возле «Вернадского», появились первые яйца — сколько их ожидаютPhoto4 ноября, 13:17 • 32064 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Бильд
Хранитель
Отопление
Социальная сеть

россия атаковала Украину 255 дронами, обезвредили 195

Киев • УНН

 • 4047 просмотра

россия выпустила 255 дронов, из которых 195 сбиты или подавлены. Атака продолжается, в воздухе еще есть вражеские БПЛА.

россия атаковала Украину 255 дронами, обезвредили 195

россия ночью выпустила по Украине 255 дронов, из которых 195 сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 31 июля (с 18:00 30 июля) противник атаковал 255 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск – рф, ВОТ - Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 195 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 4 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА.

Генштаб сообщил, сколько оккупантов и техники Россия потеряла за сутки31.07.26, 07:10 • 31872 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
российская пропаганда
Воздушная тревога
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина
Донецк