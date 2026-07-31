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Одесская область подверглась очередной атаке рф, повреждены жилые дома и пострадал 84-летний мужчина

Киев • УНН

 • 3978 просмотра

В результате атаки рф на Одесской области разрушен один частный дом и повреждены еще шесть. Пострадал 84-летний мужчина, ему оказывают помощь.

Одесская область подверглась очередной атаке рф, повреждены жилые дома и пострадал 84-летний мужчина

В результате очередной атаки рф на Одесскую область поврежден жилой сектор — один частный дом разрушен, еще шесть получили повреждения. Пострадал 84-летний мужчина, которому оказывают необходимую помощь. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, пишет УНН.

Враг снова атаковал Одесскую область. В результате очередной атаки поражен жилой сектор: один частный жилой дом разрушен, еще шесть получили повреждения. К сожалению, пострадал 84-летний мужчина

- говорится в сообщении.

По другим адресам вспыхнули хозяйственные постройки и возник пожар на территории недействующего предприятия. Пожары оперативно ликвидированы спасателями.

Отмечается, что на месте происшествий работают все соответствующие службы. Пострадавшему оказывается необходимая помощь.

рф нанесла ракетный удар по Одессе, есть пострадавшие31.07.26, 12:58 • 4655 просмотров

Ольга Розгон

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