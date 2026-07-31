Одесская область подверглась очередной атаке рф, повреждены жилые дома и пострадал 84-летний мужчина

В результате очередной атаки рф на Одесскую область поврежден жилой сектор — один частный дом разрушен, еще шесть получили повреждения. Пострадал 84-летний мужчина, которому оказывают необходимую помощь. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, пишет УНН.

Враг снова атаковал Одесскую область. В результате очередной атаки поражен жилой сектор: один частный жилой дом разрушен, еще шесть получили повреждения. К сожалению, пострадал 84-летний мужчина - говорится в сообщении.

По другим адресам вспыхнули хозяйственные постройки и возник пожар на территории недействующего предприятия. Пожары оперативно ликвидированы спасателями.

Отмечается, что на месте происшествий работают все соответствующие службы. Пострадавшему оказывается необходимая помощь.

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