Атака рф на порт "Южный" нанесла ущерб украинским и сингапурским портовым сооружениям - Зеленский

Из-за атаки рф по порту "Южный" повреждены сингапурские портовые сооружения. Об этом Зеленский рассказал в своем обращении к участникам встречи "Украина НАТО", передает УНН.

Пока я готовился к этому разговору, они нанесли удар по морскому порту "Южный". Несколько ракет попали в портовые сооружения, не только украинские, но и сингапурские. - заявил Зеленский.

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Ранее УНН сообщал, что армия рф снова нанесла ракетный удар по Одесской области. Как сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, известно об одном пострадавшем, а кроме того есть повреждения припортовой инфраструктуры.

Представитель ВМС Плетенчук добавил, что россияне использовали для удара 4 ракеты. И что из-за этой атаки пострадали производственные мощности агропромышленного сектора. Впрочем не называл, какие именно объекты, и кому они принадлежат.