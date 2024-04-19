Атака рф на порт "Южный" нанесла ущерб украинским и сингапурским портовым сооружениям - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
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Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
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На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
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На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
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Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  205764 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236307 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232593 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  222075 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  327935 просмотра

Атака рф на порт "Южный" нанесла ущерб украинским и сингапурским портовым сооружениям - Зеленский

Ракетная атака России на украинский морской порт "Южный" нанесла ущерб сингапурским портовым объектам, говорится в обращении Зеленского к участникам встречи Украина-НАТО.

Война •   •  8941 просмотра
Атака рф на порт "Южный" нанесла ущерб украинским и сингапурским портовым сооружениям - Зеленский

Командир "Азова" призывает снять запрет США на передачу бригаде западного вооружения

Денис "Редис" Прокопенко, командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, призвал США отменить запрет на передачу западного вооружения "Азову", поскольку он препятствует боеспособности бригады и снижает обороноспособность Украины.

Война •   •  9654 просмотра
Командир "Азова" призывает снять запрет США на передачу бригаде западного вооружения

Производственные возможности выросли: в Укроборонпроме отчитывались о преобразовании более 30 предприятий и принятии 8 стандартов качества НАТО

Укроборонпром сообщил о корпоратизации 35 предприятий, принятии 8 стандартов качества НАТО, а также об увеличении производственных мощностей оборонной промышленности.

Война •   •  8355 просмотра
Производственные возможности выросли: в Укроборонпроме отчитывались о преобразовании более 30 предприятий и принятии 8 стандартов качества НАТО

У Netflix резко выросла прибыль после введения строгих мер в отношении паролей

Прибыль Netflix резко выросла в первом квартале 2023 года из-за запрета на обмен паролями, добавив 9,3 миллиона новых подписчиков до почти 270 миллионов, со следующего года компания прекратит отчитываться о ключевых цифрах подписчиков.

Экономика •   •  11634 просмотра
У Netflix резко выросла прибыль после введения строгих мер в отношении паролей

Ермак провел телефонный разговор с Сийярто: договорились о встрече на следующей неделе

Андрей Ермак и Петер Сийярто провели телефонный разговор в ходе которого договорились встретиться на следующей неделе, чтобы оценить результаты и спланировать дальнейшие шаги в украинско-венгерских отношениях.

политика •   •  8078 просмотра
Ермак провел телефонный разговор с Сийярто: договорились о встрече на следующей неделе

The Hill: Палата представителей США сделала шаг к принятию пакета помощи Украине

Палата представителей Конгресса США провела процедурное голосование, которое позволило вынести четыре законопроекта о внешней помощи, включая помощь Украине, на голосование в полном составе Палаты представителей позже.

Война •   •  9637 просмотра
The Hill: Палата представителей США сделала шаг к принятию пакета помощи Украине

Зеленский выступил на заседании Совета "Украина - НАТО": "путина надо спустить с неба на землю"

Зеленский призвал союзников по НАТО предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, ракет дальнего радиуса действия, артиллерийских боеприпасов и истребителей, чтобы преодолеть российские военно-воздушные силы и приблизить мир.

Война •   •  9360 просмотра
Зеленский выступил на заседании Совета "Украина - НАТО": "путина надо спустить с неба на землю"

Столтенберг: Украина имеет право на самозащиту, включая удары по законным военным целям за пределами страны

Украина имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по легитимным военным целям за пределами страны, таких как российские самолеты, которые обстреливали украинские города, как заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Война •   •  9581 просмотра
Столтенберг: Украина имеет право на самозащиту, включая удары по законным военным целям за пределами страны

Днепропетровщина: враг совершил два десятка атак на Никопольщину, без света 30 тыс. абонентов

россияне атаковали Никопольский район, применив артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив здания, транспортные средства и энергетическое оборудование, оставив 30 000 абонентов без электричества.

Война •   •  8911 просмотра
Днепропетровщина: враг совершил два десятка атак на Никопольщину, без света 30 тыс. абонентов

Национальный павильон Украины открыли на Венецианской биеннале

Национальный павильон Украины на 60-й Венецианской биеннале исследует темы войны, эмиграции, адаптации и языковой трансформации через четыре проекта, символизирующие коллективное сопротивление российской агрессии.

Культура •   •  8299 просмотра
Национальный павильон Украины открыли на Венецианской биеннале