Эстония обвиняет российские помехи во взрыве предположительно украинского беспилотника - Bloomberg

Эстония обвиняет российские помехи во взрыве беспилотника в Эстонии. Вооруженный беспилотник, разбившийся в Эстонии, предположительно, является украинским беспилотником, который отклонился от курса из-за электронных помех России в Балтийском регионе, сообщили чиновники в Таллинне, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Обломки взорвавшегося беспилотника были найдены на сельскохозяйственных угодьях на юге Эстонии в понедельник днем, заявил министр обороны страны Ханно Певкур на пресс-конференции в Таллинне.

Чиновники заявили, что беспилотник, инцидент с которым они до сих пор расследуют и не считают российским, мог быть применен Украиной в воскресенье, когда был поражен российский порт Усть-Луга на Балтийском море.

Подобные инциденты происходили на восточном фланге НАТО с Россией, что подчеркивает риски для членов альянса на передовой с момента полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году. Три балтийских государства, граничащие с Россией, недавно начали бить тревогу по поводу значительного наращивания российской радиоэлектронной войны, которая нарушает работу навигационных систем, используемых дронами, а также гражданскими авиалайнерами, пишет издание.

На прошлой неделе министр обороны Польши обвинил Россию в провокации после того, как военный дрон разбился и взорвался на территории Польши. В июле боевой дрон вошел в воздушное пространство Литвы, что привело к эвакуации высокопоставленных чиновников в бункер. Затем Вильнюс обратился к НАТО с просьбой развернуть средства борьбы с дронами, включая экспериментальные, на своих границах с Россией и Беларусью, союзницей Москвы.

"К сожалению, невозможно обнаружить все, как показали инциденты в других европейских странах", – сказал министр обороны Эстонии на пресс-конференции в Таллинне, добавив, что основным средством борьбы с дронами Эстонии сейчас являются истребители союзников НАТО, которые регулярно патрулируют небо Балтики.

"Если бы он упал на жилой дом, то с высокой вероятностью нанес бы повреждения - возможно, значительные", - сказала на пресс-конференции руководитель национальной разведки Эстонии Марго Паллосон.

По словам официальных лиц, эстонские радары ранее зафиксировали другой беспилотник, который упал на российский берег Чудского озера в минувшие выходные, хотя и не уточнили его происхождение.