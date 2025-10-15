Естонія пообіцяла $12 млн у межах ініціативи PURL для України

$41.750.14
48.240.10
ukenru
Ексклюзив
10:14 • 4766 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
09:25 • 11259 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
09:00 • 11876 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
08:32 • 11616 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
08:03 • 13954 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
07:49 • 14536 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
07:17 • 23265 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
07:08 • 23624 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
06:15 • 13402 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
05:48 • 14932 перегляди
86 зі 113 дронів знешкоджено над Україною під час нічної атаки рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.7м/с
52%
754мм
Популярнi новини
Жорстокі сутички в Газі: ХАМАС здійснив публічну страту восьми осіб - CNN15 жовтня, 01:39 • 62329 перегляди
Екстрені відключення світла запровадили в низці областей15 жовтня, 05:19 • 19402 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo05:50 • 40456 перегляди
Аварійні відключення електроенергії охопили більше областей: деталі06:02 • 10467 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ08:15 • 16583 перегляди
Публікації
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ08:15 • 16746 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
07:17 • 23256 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію07:08 • 23618 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo05:50 • 40617 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси14 жовтня, 13:31 • 90462 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Марк Рютте
Джон Гілі
Актуальні місця
Україна
Брюссель
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Фінляндія
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 55293 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 34700 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 36736 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 44473 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 48357 перегляди
Актуальне
Bild
The Guardian
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фільм
Серіали

Естонія пообіцяла $12 млн у межах ініціативи PURL для України

Київ • УНН

 • 1116 перегляди

Естонія внесе 12 мільйонів доларів до четвертого пакету PURL, який називає пакетом Baltic Nordic, для фінансування американської зброї для України. Міністр оборони Естонії Ганно Певкур очікує внесків від інших союзників, оскільки частка внесків США значно зменшилася.

Естонія пообіцяла $12 млн у межах ініціативи PURL для України

Естонія зобов'язалася внести 12 мільйонів доларів до четвертого пакету у межах ініціативи PURL щодо фінансування союзниками по НАТО американської зброї для України, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур після прибуття на зустріч міністрів оборони НАТО у Брюсселі заявив, що "його країна внесе 12 мільйонів доларів до четвертого пакету PURL", який називає пакетом Baltic Nordic.

Певкур, як зазначає Sky NG24, також очікує на внески інших союзників.

"Реальність така, що частка внесків США в Україну цього року значно зменшилася. Тому не тільки від нас, а й від усіх союзників залежить, чи допоможемо ми Україні виграти цю війну", - заявив міністр оборони Естонії Ганно Певкур.

"Я очікую, що всі європейські країни оголосять хороші новини, бо, як я вже казав, узгоджено чотири пакети допомоги приблизно по півмільярда євро кожен. Сподіваємося, що ініціатива Baltic Nordic буде завершена дуже скоро, можливо, навіть сьогодні", – пояснив він.

Фінляндія приєднується до програми PURL для закупівлі зброї для України у США - міністр15.10.25, 11:54 • 1606 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Ханно Певкур
НАТО
Брюссель
Сполучені Штати Америки
Естонія
Україна