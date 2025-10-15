Естонія пообіцяла $12 млн у межах ініціативи PURL для України
Київ • УНН
Естонія внесе 12 мільйонів доларів до четвертого пакету PURL, який називає пакетом Baltic Nordic, для фінансування американської зброї для України. Міністр оборони Естонії Ганно Певкур очікує внесків від інших союзників, оскільки частка внесків США значно зменшилася.
Естонія зобов'язалася внести 12 мільйонів доларів до четвертого пакету у межах ініціативи PURL щодо фінансування союзниками по НАТО американської зброї для України, пише УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Міністр оборони Естонії Ганно Певкур після прибуття на зустріч міністрів оборони НАТО у Брюсселі заявив, що "його країна внесе 12 мільйонів доларів до четвертого пакету PURL", який називає пакетом Baltic Nordic.
Певкур, як зазначає Sky NG24, також очікує на внески інших союзників.
"Реальність така, що частка внесків США в Україну цього року значно зменшилася. Тому не тільки від нас, а й від усіх союзників залежить, чи допоможемо ми Україні виграти цю війну", - заявив міністр оборони Естонії Ганно Певкур.
"Я очікую, що всі європейські країни оголосять хороші новини, бо, як я вже казав, узгоджено чотири пакети допомоги приблизно по півмільярда євро кожен. Сподіваємося, що ініціатива Baltic Nordic буде завершена дуже скоро, можливо, навіть сьогодні", – пояснив він.
