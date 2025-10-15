Эстония пообещала $12 млн в рамках инициативы PURL для Украины
Киев • УНН
Эстония внесет 12 миллионов долларов в четвертый пакет PURL, который называет пакетом Baltic Nordic, для финансирования американского оружия для Украины. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур ожидает взносов от других союзников, поскольку доля взносов США значительно уменьшилась.
Эстония обязалась внести 12 миллионов долларов в четвертый пакет в рамках инициативы PURL по финансированию союзниками по НАТО американского оружия для Украины, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур по прибытии на встречу министров обороны НАТО в Брюсселе заявил, что "его страна внесет 12 миллионов долларов в четвертый пакет PURL", который называет пакетом Baltic Nordic.
Певкур, как отмечает Sky NG24, также ожидает вкладов других союзников.
"Реальность такова, что доля вкладов США для Украины в этом году значительно уменьшилась. Поэтому не только от нас, но и от всех союзников зависит, поможем ли мы Украине выиграть эту войну", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
"Я ожидаю, что все европейские страны объявят хорошие новости, потому что, как я уже говорил, согласованы четыре пакета помощи примерно по полмиллиарда евро каждый. Надеемся, что инициатива Baltic Nordic будет завершена очень скоро, возможно, даже сегодня", – пояснил он.
Финляндия присоединяется к программе PURL для закупки оружия для Украины у США - министр15.10.25, 11:54 • 1542 просмотра