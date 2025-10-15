Финляндия присоединяется к программе PURL для закупки оружия для Украины у США - министр

yle.fi

Финляндия решила присоединиться к проекту PURL НАТО, в рамках которого для Украины закупается оружие в США, сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен по прибытии на встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе, пишет УНН со ссылкой на Yle.

Детали

"Мы считаем решающим, чтобы Украина получала критическое оружие от США", – сказал Хакканен.

Хяккянен не уточнил, какими суммами Финляндия будет участвовать в закупках.

По словам Хяккянена, ракеты дальнего радиуса действия критически важны для Украины, и они окажут четкое влияние на ведение войны.

Хяккянен также сказал, что решающе важно, чтобы западные страны усиливали поддержку Украины и усиливали экономические санкции против россии.

"Это единственный путь достичь мира, если его действительно хотят", - сказал он.

Также министр обороны Финляндии, как пишет Sky TG24, указал, что россия усиливает свое присутствие на границе с его страной.

"Мы наблюдаем расширение нескольких объектов" на российско-финской границе, отметил Хяккянен.

"Мы действуем медленно, потому что это старый план, но теперь мы знаем, что россия действительно усиливает свои вооруженные силы для второй фазы своей потенциальной агрессии. И я имею в виду, что они представляют реальную угрозу для НАТО после войны в Украине. Так что они действительно модернизируют свои вооруженные силы и усиливают их возможности, и признаки этого также были замечены вблизи наших границ", - заявил министр обороны Финляндии.

Дополнение

Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) – это проект под руководством НАТО, в котором страны-члены покупают военное оборудование в США. Проект включает регулярные пакеты, каждый стоимостью около 500 миллионов долларов. Украина составляет список наиболее нужного оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может получить от США ракеты Tomahawk дальнего радиуса действия, если россия продолжит войну. Президент Украины Владимир Зеленский ранее просил эти ракеты у США.