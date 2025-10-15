Фінляндія приєднується до програми PURL для закупівлі зброї для України у США - міністр

yle.fi

Фінляндія вирішила приєднатися до проєкту PURL НАТО, у межах якого для України закуповується зброя в США, повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен після прибуття на зустріч міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, пише УНН з посиланням на Yle.

Деталі

"Ми вважаємо вирішальним, щоб Україна отримувала критичну зброю від США", – сказав Хакканен.

Хяккянен не уточнив, якими сумами Фінляндія братиме участь у закупівлях.

За словами Хяккянена, ракети далекого радіусу дії критично важливі для України, і вони матимуть чіткий вплив на ведення війни.

Хяккянен також сказав, що вирішально важливо, щоб західні країни посилювали підтримку України та посилювали економічні санкції проти росії.

"Це єдиний шлях досягти миру, якщо його дійсно хочуть", - сказав він.

Також міністр оборони Фінляндії, як пише Sky TG24, вказав, що росія посилює свою присутність на кордоні з його країною.

"Ми спостерігаємо розширення кількох об’єктів" на російсько-фінському кордоні, зазначив Хяккянен.

"Ми діємо повільно, бо це старий план, але тепер ми знаємо, що росія справді посилює свої збройні сили для другої фази своєї потенційної агресії. І я маю на увазі, що вони становлять реальну загрозу для НАТО після війни в Україні. Тож вони справді модернізують свої збройні сили та посилюють їхні спроможності, і ознаки цього також були помічені поблизу наших кордонів", - заявив міністр оборони Фінляндії.

Доповнення

Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) – це проєкт під керівництвом НАТО, у якому країни-члени купують військове обладнання в США. Проєкт включає регулярні пакети, кожен вартістю близько 500 мільйонів доларів. Україна складає список найбільш потрібної зброї.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може отримати від США ракети Tomahawk далекого радіусу дії, якщо росія продовжить війну. Президент України Володимир Зеленський раніше просив ці ракети в США.