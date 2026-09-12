Майбутній глава Міноборони Естонії назвав відмову від допомоги Україні "злочинною"

Кандидат на посаду міністра оборони Естонії Мартін Херем заявив, що ризик помилок під час швидких закупівель озброєння неминучий, однак він не має ставати причиною відмови від підтримки України. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

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Єдина можливість не зазнати невдачі – не купувати снаряди – заявив Херем, додавши, що відмова від допомоги Україні здавалася б йому "злочинною".

За його словами, швидкі закупівлі та готовність брати на себе певний ризик іноді призводять до невдалих рішень, однак альтернативою цьому фактично є бездіяльність.

Здається, єдиний спосіб ніколи не помилятися – це нічого не робити. Насправді тоді ми загалом пішли б шляхом ще швидшого занепаду – сказав Херем.

Естонія поспішала допомогти Україні

Херем наголосив, що Естонія намагалася діяти швидко і не відставати від інших держав у підтримці України. За його словами, естонська держава та Державний центр оборонних інвестицій керувалися прагненням якомога швидше надати Україні необхідну допомогу.

Заява пролунала на тлі відставки міністра оборони Естонії Ханно Певкура, який оголосив про рішення залишити посаду після зауважень Державного контролю до діяльності Сил оборони та Державного центру оборонних інвестицій.

9 вересня прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал запропонував Херему очолити Міністерство оборони. Херем погодився обійняти посаду.

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