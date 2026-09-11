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Не лише Сікорський: міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна прибув до Києва

Київ • УНН

 • 336 перегляди

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна повідомив про прибуття до Києва у п’ятницю, 11 вересня. Раніше повідомлялось про візит до Києва очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського в один і той же день, 11 вересня.

Не лише Сікорський: міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна прибув до Києва

У п’ятницю, 11 вересня, до Києва прибув міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Про це він повідомив у своїй сторінці в соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Починаю день у сміливому й незламному Києві. Завжди приємно сюди повертатися

- йдеться в дописі.

Контекст

Ще раніше УНН повідомляв, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до столиці України у п’ятницю, 11 вересня. На головному залізничному вокзалі Києва очільника МЗС Польщі зустріли заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко, тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич, посол України в Польщі Василь Боднар.

Нагадаємо

Естонія спрямує ще 100 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України. 

Також Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польщі вдалося запобігти загрозі на одному з прикордонних переходів на кордоні з Україною.

Євген Устименко

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