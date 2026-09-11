Не лише Сікорський: міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна прибув до Києва
Київ • УНН
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна повідомив про прибуття до Києва у п’ятницю, 11 вересня. Раніше повідомлялось про візит до Києва очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського в один і той же день, 11 вересня.
У п’ятницю, 11 вересня, до Києва прибув міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Про це він повідомив у своїй сторінці в соцмережі "Х", передає УНН.
Деталі
Починаю день у сміливому й незламному Києві. Завжди приємно сюди повертатися
Контекст
Ще раніше УНН повідомляв, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до столиці України у п’ятницю, 11 вересня. На головному залізничному вокзалі Києва очільника МЗС Польщі зустріли заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко, тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич, посол України в Польщі Василь Боднар.
Нагадаємо
Естонія спрямує ще 100 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України.
Також Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польщі вдалося запобігти загрозі на одному з прикордонних переходів на кордоні з Україною.