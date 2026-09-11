Not only Sikorski: Estonian Foreign Minister Margus Tsahkna arrives in Kyiv
Kyiv • UNN
Estonian Foreign Minister Margus Tsahkna announced his arrival in Kyiv on Friday, September 11. Earlier, it had been reported that Polish Foreign Minister Radosław Sikorski would visit Kyiv on the same day, September 11.
On Friday, September 11, Estonian Foreign Minister Margus Tsahkna arrived in Kyiv. He reported this on his page on the social network "X," according to UNN.
Details
Starting the day in brave and unbreakable Kyiv. It is always a pleasure to return here
Context
Earlier, UNN reported that Polish Foreign Minister Radosław Sikorski arrived in Ukraine's capital on Friday, September 11. At Kyiv's Main Railway Station, the head of Poland's Foreign Ministry was met by Ukrainian Deputy Foreign Minister Oleksandr Mishchenko, Poland's chargé d'affaires in Ukraine Piotr Łukasiewicz, and Ukraine's Ambassador to Poland Vasyl Bodnar.
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Estonia will allocate another 100,000 euros to the Ukraine Energy Support Fund.
Polish Prime Minister Donald Tusk also stated that Poland had managed to prevent a threat at one of the border crossings on the border with Ukraine.