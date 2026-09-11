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Не только Сикорский: министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прибыл в Киев

Киев • УНН

 • 964 просмотра

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил о прибытии в Киев в пятницу, 11 сентября. Ранее сообщалось о визите в Киев главы МИД Польши Радослава Сикорского в тот же день, 11 сентября.

Не только Сикорский: министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прибыл в Киев

В пятницу, 11 сентября, в Киев прибыл министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Х", передает УНН.

Детали

Начинаю день в смелом и несокрушимом Киеве. Всегда приятно сюда возвращаться

- говорится в сообщении.

Контекст

Ранее УНН сообщал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл в столицу Украины в пятницу, 11 сентября. На главном железнодорожном вокзале Киева главу МИД Польши встретили заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко, временный поверенный в делах Польши в Украине Пётр Лукасевич, посол Украины в Польше Василий Боднар.

Напомним

Эстония направит еще 100 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины. 

Также премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польше удалось предотвратить угрозу на одном из пограничных переходов на границе с Украиной.

Евгений Устименко

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