"Доброго дня з Києва": глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прибув до України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до столиці України у п’ятницю, 11 вересня. Про це він повідомив у соцмережі "Х", передає УНН.

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Доброго дня з Києва - написав він, оприлюднивши фото з київського головного залізничного вокзалу.

Повідомляється, що очільника МЗС Польщі зустріли заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко, тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич, посол України в Польщі Василь Боднар.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що російський диктатор володимир путін припустився помилки, яку вже колись робила нацистська Німеччина.