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"Доброго дня з Києва": глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прибув до України

Київ • УНН

 • 2248 перегляди

Радослав Сікорський прибув до Києва 11 вересня. Про це він повідомив, опублікувавши фото з головного залізничного вокзалу столиці України.

"Доброго дня з Києва": глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прибув до України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до столиці України у п’ятницю, 11 вересня. Про це він повідомив у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Доброго дня з Києва

 - написав він, оприлюднивши фото з київського головного залізничного вокзалу.

Повідомляється, що очільника МЗС Польщі зустріли заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко, тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич, посол України в Польщі Василь Боднар.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що російський диктатор володимир путін припустився помилки, яку вже колись робила нацистська Німеччина. 

Євген Устименко

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