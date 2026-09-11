"Доброго дня з Києва": глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прибув до України
Київ • УНН
Радослав Сікорський прибув до Києва 11 вересня. Про це він повідомив, опублікувавши фото з головного залізничного вокзалу столиці України.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до столиці України у п’ятницю, 11 вересня. Про це він повідомив у соцмережі "Х", передає УНН.
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Доброго дня з Києва
Повідомляється, що очільника МЗС Польщі зустріли заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко, тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич, посол України в Польщі Василь Боднар.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що російський диктатор володимир путін припустився помилки, яку вже колись робила нацистська Німеччина.