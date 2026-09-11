"Добрый день из Киева": глава МИД Польши Радослав Сикорский прибыл в Украину
Киев • УНН
Радослав Сикорский прибыл в Киев 11 сентября. Об этом он сообщил, опубликовав фото с главного железнодорожного вокзала столицы Украины.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл в столицу Украины в пятницу, 11 сентября. Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.
Подробности
Добрый день из Киева
Сообщается, что главу МИД Польши встретили заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко, временный поверенный в делах Польши в Украине Пётр Лукасевич, посол Украины в Польше Василий Боднар.
Напомним
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что российский диктатор владимир путин допустил ошибку, которую когда-то уже совершала нацистская Германия.