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"Добрый день из Киева": глава МИД Польши Радослав Сикорский прибыл в Украину

Киев • УНН

 • 10968 просмотра

Радослав Сикорский прибыл в Киев 11 сентября. Об этом он сообщил, опубликовав фото с главного железнодорожного вокзала столицы Украины.

"Добрый день из Киева": глава МИД Польши Радослав Сикорский прибыл в Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл в столицу Украины в пятницу, 11 сентября. Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.

Подробности

Добрый день из Киева

 - написал он, опубликовав фото с главного железнодорожного вокзала Киева.

Сообщается, что главу МИД Польши встретили заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко, временный поверенный в делах Польши в Украине Пётр Лукасевич, посол Украины в Польше Василий Боднар.

Напомним

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что российский диктатор владимир путин допустил ошибку, которую когда-то уже совершала нацистская Германия. 

Евгений Устименко

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