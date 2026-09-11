"Good afternoon from Kyiv": Polish Foreign Minister Radosław Sikorski has arrived in Ukraine
Kyiv • UNN
Radosław Sikorski arrived in Kyiv on September 11. He reported this by publishing a photo from the capital's main railway station of Ukraine.
Polish Foreign Minister Radosław Sikorski arrived in Ukraine’s capital on Friday, September 11. He reported this on the social network "X," UNN reports.
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Good afternoon from Kyiv
It is reported that the head of Poland’s Ministry of Foreign Affairs was met by Ukrainian Deputy Foreign Minister Oleksandr Mishchenko, Poland’s chargé d’affaires in Ukraine Piotr Łukasiewicz, and Ukraine’s ambassador to Poland Vasyl Bodnar.
We remind you
Polish Foreign Minister Radosław Sikorski believes that Russian dictator vladimir putin made a mistake that Nazi Germany had already made once.