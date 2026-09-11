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У саратові після атаки дронів загорівся логістичний центр Ozon – ASTRA

Київ • УНН

 • 8376 перегляди

Після повідомлень про атаку БПЛА в центрі Ozon у саратові спалахнула пожежа. Працівників евакуювали, влада причин не назвала.

У саратові після атаки дронів загорівся логістичний центр Ozon – ASTRA

У російському саратові після повідомлень про атаку безпілотників сталася пожежа в логістичному центрі маркетплейсу Ozon. Об'єкт ідентифікував OSINT-аналітик ASTRA, пише УНН.

Деталі

За словами місцевих жителів, після атаки БПЛА в будівлі почалася пожежа, а працівників евакуювали. На місці працюють екстрені служби.

Раніше губернатор саратовської області роман бусаргін оголосив у регіоні загрозу атаки безпілотників.

Місцева влада наразі офіційно не коментувала пожежу та її причини.

На саратовському НПЗ зафіксували пожежу на тлі атаки дронів – ASTRA11.09.26, 03:29 • 10488 переглядiв

Степан Гафтко

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