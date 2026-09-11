російські дрони летіли атакувати Україну, але через роботу РЕБ опинилися в Литві – командувач армії

російські безпілотники "Гербера", які залетіли на територію Литви, спочатку мали прямувати до одного з українських міст, однак через роботу українських засобів радіоелектронної боротьби змінили маршрут. Про це заявив командувач Збройних сил Литви генерал Раймундас Вайкшнорас в інтерв'ю LRT, пише УНН.

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За його словами, остаточні висновки щодо походження та маршруту безпілотників литовські військові отримали приблизно через 2 місяці після інцидентів.

Це були російські дрони "Гербера", які мали чітку мету полетіти до певного українського міста, але українські засоби радіоелектронної боротьби навели їх, і вони пролетіли через усю білорусь – заявив Вайкшнорас.

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Командувач наголосив, що Литва розглядає будь-який несанкціонований безпілотник як порушника свого повітряного простору незалежно від його походження.

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Після інцидентів країна почала посилювати протиповітряну оборону. За словами Вайкшнораса, у межах операції "Вільнюський щит" частину систем ППО дуже малої дальності замінили на комплекси середньої дальності, які мають кращі можливості виявлення та ураження таких цілей.

Водночас командувач визнав, що Литва поки не здатна повністю прикрити всю свою територію від подібних загроз. Країна закуповує додаткові радари та інші засоби для виявлення і знищення повітряних цілей.

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