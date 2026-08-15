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Прем’єр Литви не виключив провокацію "під чужим прапором" після збиття дрона над Латвією

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Міндаугас Синкявічюс припустив, що збитий над Латвією безпілотник міг бути частиною операції під чужим прапором, але доказів поки немає. Литва попереджала про можливі провокації рф з використанням українських дронів.

Прем’єр Литви не виключив провокацію "під чужим прапором" після збиття дрона над Латвією

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Синкявічюс не виключив, що безпілотник, який увійшов у повітряний простір Латвії та був збитий винищувачами НАТО, міг бути частиною операції "під чужим прапором". Про це він заявив після інциденту, наголосивши, що остаточні висновки можна буде зробити після виявлення самого дрона або його уламків, повідомляє Delfi, пише УНН.

Деталі

Збитий безпілотник поки не знайдений. Гадаю, його незабаром знайдуть, і тоді стане зрозуміло, що це за літальний апарат, чий він, а фахівці, ймовірно, навіть зможуть за мікросхемами відстежити його призначення

- повідомив Синкявічюс в інтерв’ю LNK žinios.

На запитання про можливість операції "під чужим прапором" литовський прем’єр відповів, що такий сценарій не можна виключати, однак наразі немає доказів, які б його підтверджували.

Гадаю, ця інформація стане відомою. Те, про що ви говорите, не можна виключати, але наразі цьому немає підтверджень

- наголосив Синкявічюс.

У Литві попереджали про можливі провокації

Міністр національної оборони Литви Робертас Каунас минулого тижня заявив, що розвідка країни має інформацію про можливі провокації росії в Балтійському регіоні. За його словами, остаточного рішення щодо таких дій Москва поки не ухвалила, а конкретної дати можливих провокацій немає.

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Каунас зазначав, що кремль розглядає можливість ударів по об’єктах критичної інфраструктури в країнах Балтії. При цьому росія може використати для таких операцій українські безпілотники, щоб створити враження причетності України.

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Степан Гафтко

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Литва
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