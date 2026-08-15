Премьер Литвы не исключил провокацию «под чужим флагом» после сбития дрона над Латвией

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс не исключил, что беспилотник, вошедший в воздушное пространство Латвии и сбитый истребителями НАТО, мог быть частью операции «под чужим флагом». Об этом он заявил после инцидента, подчеркнув, что окончательные выводы можно будет сделать после обнаружения самого дрона или его обломков, сообщает Delfi, пишет УНН.

Детали

Сбитый беспилотник пока не найден. Думаю, его вскоре найдут, и тогда станет понятно, что это за летательный аппарат, кому он принадлежит, а специалисты, вероятно, даже смогут по микросхемам отследить его предназначение - сообщил Синкявичюс в интервью LNK žinios.

На вопрос о возможности операции «под чужим флагом» литовский премьер ответил, что такой сценарий нельзя исключать, однако в настоящее время нет доказательств, которые бы его подтверждали.

Думаю, эта информация станет известна. То, о чем вы говорите, нельзя исключать, но сейчас этому нет подтверждений - подчеркнул Синкявичюс.

В Литве предупреждали о возможных провокациях

Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас на прошлой неделе заявил, что разведка страны располагает информацией о возможных провокациях России в Балтийском регионе. По его словам, окончательного решения относительно таких действий Москва пока не приняла, а конкретной даты возможных провокаций нет.

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Каунас отмечал, что Кремль рассматривает возможность нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры в странах Балтии. При этом Россия может использовать для таких операций украинские беспилотники, чтобы создать впечатление причастности Украины.

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