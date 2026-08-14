НАТО подтвердило сбитие дрона над Латвией и поднятие истребителей в Румынии
Киев • УНН
НАТО подтвердило сбитие беспилотника над Латвией итальянским Eurofighter и поднятие истребителей в Румынии из-за залёта дронов. Альянс заявил о готовности реагировать на угрозы круглосуточно.
НАТО подтвердило сбитие дрона над воздушным пространством Латвии и поднятие истребителей в Румынии из-за залёта дронов накануне, указав, что "готово и способно реагировать на любые потенциальные угрозы" для защиты альянса, о чём в пятницу заявила пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт, пишет УНН.
Детали
"НАТО обеспечивает защиту нашего неба. Сегодня утром мы видели, как базирующиеся в Литве итальянские Eurofighter и турецкие F-16 из Эстонии поднялись в воздух, причём один Eurofighter сбил беспилотник над воздушным пространством Латвии", — указала пресс-секретарь НАТО в X.
Истребители НАТО сбили беспилотник, залетевший в воздушное пространство Латвии14.08.26, 08:39 • 2506 просмотров
Она добавила, что "вчера как румынские F-16, так и испанские F-18 поднялись в воздух после того, как беспилотники вошли в воздушное пространство Румынии вблизи границы с Украиной".
Румыния поднимала F-16 из-за дронов во время атаки рф на Украину, зафиксировала залёт в воздушное пространство13.08.26, 10:43 • 13687 просмотров
"День за днём НАТО готово и способно круглосуточно реагировать на любые потенциальные угрозы, чтобы защитить нашу территорию и наших людей", — подчеркнула пресс-секретарь военного альянса.