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НАТО подтвердило сбитие дрона над Латвией и поднятие истребителей в Румынии

Киев • УНН

 • 1174 просмотра

НАТО подтвердило сбитие беспилотника над Латвией итальянским Eurofighter и поднятие истребителей в Румынии из-за залёта дронов. Альянс заявил о готовности реагировать на угрозы круглосуточно.

НАТО подтвердило сбитие дрона над Латвией и поднятие истребителей в Румынии

НАТО подтвердило сбитие дрона над воздушным пространством Латвии и поднятие истребителей в Румынии из-за залёта дронов накануне, указав, что "готово и способно реагировать на любые потенциальные угрозы" для защиты альянса, о чём в пятницу заявила пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт, пишет УНН.

Детали

"НАТО обеспечивает защиту нашего неба. Сегодня утром мы видели, как базирующиеся в Литве итальянские Eurofighter и турецкие F-16 из Эстонии поднялись в воздух, причём один Eurofighter сбил беспилотник над воздушным пространством Латвии", — указала пресс-секретарь НАТО в X.

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Она добавила, что "вчера как румынские F-16, так и испанские F-18 поднялись в воздух после того, как беспилотники вошли в воздушное пространство Румынии вблизи границы с Украиной".

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"День за днём НАТО готово и способно круглосуточно реагировать на любые потенциальные угрозы, чтобы защитить нашу территорию и наших людей", — подчеркнула пресс-секретарь военного альянса.

Юлия Шрамко

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