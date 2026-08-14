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Истребители НАТО сбили беспилотник, залетевший в воздушное пространство Латвии

Киев • УНН

 • 1260 просмотра

Вооружённые силы Латвии сообщили, что истребители союзников успешно сбили беспилотник, нарушивший воздушную границу. Тревога продолжалась около 40 минут.

Истребители НАТО сбили беспилотник, залетевший в воздушное пространство Латвии

Истребители НАТО сбили беспилотник, который вошел в воздушное пространство Латвии, сообщили Вооруженные силы Латвии в пятницу в X, пишет УНН.

Сообщаем, что угроза в воздушном пространстве миновала. Истребители союзников успешно сбили беспилотный летательный аппарат, который вошел в воздушное пространство

- говорится в сообщении Вооруженных сил Латвии.

Об угрозе в воздушном пространстве в Латвии сообщили сразу после 4 часов, а об отбое - примерно через 40 минут.

Пожар в порту усть-луга и повреждение склада Wildberries под тверью зафиксированы после атаки дронов14.08.26, 08:33 • 1356 просмотров

Юлия Шрамко

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