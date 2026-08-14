Истребители НАТО сбили беспилотник, залетевший в воздушное пространство Латвии
Киев • УНН
Вооружённые силы Латвии сообщили, что истребители союзников успешно сбили беспилотник, нарушивший воздушную границу. Тревога продолжалась около 40 минут.
Истребители НАТО сбили беспилотник, который вошел в воздушное пространство Латвии, сообщили Вооруженные силы Латвии в пятницу в X, пишет УНН.
Сообщаем, что угроза в воздушном пространстве миновала. Истребители союзников успешно сбили беспилотный летательный аппарат, который вошел в воздушное пространство
Об угрозе в воздушном пространстве в Латвии сообщили сразу после 4 часов, а об отбое - примерно через 40 минут.
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