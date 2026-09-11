российские дроны летели атаковать Украину, но из-за работы РЭБ оказались в Литве — командующий армией

Российские беспилотники «Гербера», залетевшие на территорию Литвы, изначально должны были направляться к одному из украинских городов, однако из-за работы украинских средств радиоэлектронной борьбы изменили маршрут. Об этом заявил командующий Вооружёнными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас в интервью LRT, пишет УНН.

Детали

По его словам, окончательные выводы относительно происхождения и маршрута беспилотников литовские военные получили примерно через 2 месяца после инцидентов.

Это были российские дроны «Гербера», которые имели чёткую цель — лететь к определённому украинскому городу, но украинские средства радиоэлектронной борьбы навели их, и они пролетели через всю белоруссию — заявил Вайкшнорас.

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Командующий подчеркнул, что Литва рассматривает любой несанкционированный беспилотник как нарушителя своего воздушного пространства независимо от его происхождения.

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После инцидентов страна начала усиливать противовоздушную оборону. По словам Вайкшнораса, в рамках операции «Вильнюсский щит» часть систем ПВО очень малой дальности заменили на комплексы средней дальности, которые имеют лучшие возможности обнаружения и поражения таких целей.

В то же время командующий признал, что Литва пока не способна полностью прикрыть всю свою территорию от подобных угроз. Страна закупает дополнительные радары и другие средства для обнаружения и уничтожения воздушных целей.

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