$44.650.1851.990.35
ukenru
00:39 • 480 просмотра
Цены на нефть подскочили более чем на 6% из-за обострения на Ближнем Востоке
00:29 • 832 просмотра
На саратовском НПЗ зафиксировали пожар на фоне атаки дронов — ASTRAPhoto
00:17 • 1076 просмотра
российские дроны летели атаковать Украину, но из-за работы РЭБ оказались в Литве — командующий армией
23:37 • 2350 просмотра
Украинские спецслужбы помогут Германии противодействовать российским диверсиям, дронам и шпионажу
22:36 • 5244 просмотра
Военные госпитали РФ переполнены, раненых с фронта массово переводят в гражданские больницы
21:37 • 6772 просмотра
Германия высылает более 150 российских дипломатов и членов их семей после диверсии в Лейпциге
21:08 • 6578 просмотра
"Славия" упустила победу за 2 минуты, "Бавария" и МЮ разгромили соперников: результаты матчей Лиги чемпионов
20:58 • 6126 просмотра
Дания выделит около $7 млн на поддержку 1,8 млн украинских ветеранов
20:44 • 5860 просмотра
Украина начала переговоры о подключении к секретным спутниковым системам ЕС
Эксклюзив
10 сентября, 16:18 • 19132 просмотра
По 5 тыс. долларов каждому: Трамп прибегает к популизму ради политического выживания — эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2м/с
67%
750мм
Популярные новости
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 21893 просмотра
Украина ввела специальный пограничный режим в километровой зоне на границе с рф и беларусью10 сентября, 15:17 • 3420 просмотра
Смертоносная атака на ТРЦ в Павлограде: число жертв возросло до четырех, а раненых — до 60Photo10 сентября, 15:34 • 7838 просмотра
Прецедент для оккупированных территорий: Япония требует изменить карту, на которой Курильские острова обозначены как российские10 сентября, 17:09 • 3768 просмотра
Смертоносная атака на ТРЦ в Павлограде: число жертв возросло до пяти, а раненых — до 6710 сентября, 17:36 • 11739 просмотра
публикации
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 21910 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 36504 просмотра
Сертификация БПЛА в Украине: как дрон проходит путь от разработки до эксплуатацииPhoto10 сентября, 10:02 • 37970 просмотра
Почему во время стресса мы начинаем есть больше и как остановить эмоциональное переедание
Эксклюзив
10 сентября, 06:57 • 45586 просмотра
Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: новая камера, чип A20 Pro и первый складной iPhonePhoto9 сентября, 18:32 • 58752 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ирина Терех
Вигивский Иван Михайлович
Арнольд Шварценеггер
Актуальные места
Украина
Канада
Соединённые Штаты
Германия
Павлоград
Реклама
УНН Lite
Анджелина Джоли раскрыла главное правило в воспитании 6 детей от Брэда ПиттаPhoto00:05 • 458 просмотра
Шварценеггер воссоединился с бывшей женой через 5 лет после развода, дочь поделилась фотоPhoto23:07 • 1090 просмотра
Чарли Ханнэм рассказал о необычном правиле, которое его возлюбленная установила после почти 20 лет совместной жизни22:06 • 1874 просмотра
Братья Тейт останутся в тюрьме США из-за риска побега перед возможной экстрадицией в Великобританию10 сентября, 01:05 • 40642 просмотра
Рики Мартин удивил кардинальной сменой имиджа на Венецианском кинофестивалеPhoto10 сентября, 00:05 • 39722 просмотра
Актуальное
Отопление
Сериал
Фильм
MIM-104 Patriot
Техника

российские дроны летели атаковать Украину, но из-за работы РЭБ оказались в Литве — командующий армией

Киев • УНН

 • 1070 просмотра

Литовские военные заявили, что дроны «Гербера» направлялись к украинскому городу, но из-за украинской РЭБ изменили маршрут. Литва усиливает ПВО.

российские дроны летели атаковать Украину, но из-за работы РЭБ оказались в Литве — командующий армией

Российские беспилотники «Гербера», залетевшие на территорию Литвы, изначально должны были направляться к одному из украинских городов, однако из-за работы украинских средств радиоэлектронной борьбы изменили маршрут. Об этом заявил командующий Вооружёнными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас в интервью LRT, пишет УНН.

Детали

По его словам, окончательные выводы относительно происхождения и маршрута беспилотников литовские военные получили примерно через 2 месяца после инцидентов.

Это были российские дроны «Гербера», которые имели чёткую цель — лететь к определённому украинскому городу, но украинские средства радиоэлектронной борьбы навели их, и они пролетели через всю белоруссию

— заявил Вайкшнорас.

Литва усиливает ПВО из-за угрозы дронов

Командующий подчеркнул, что Литва рассматривает любой несанкционированный беспилотник как нарушителя своего воздушного пространства независимо от его происхождения.

Премьер Литвы не исключил провокацию «под чужим флагом» после сбития дрона над Латвией15.08.26, 19:24 • 4255 просмотров

После инцидентов страна начала усиливать противовоздушную оборону. По словам Вайкшнораса, в рамках операции «Вильнюсский щит» часть систем ПВО очень малой дальности заменили на комплексы средней дальности, которые имеют лучшие возможности обнаружения и поражения таких целей.

В то же время командующий признал, что Литва пока не способна полностью прикрыть всю свою территорию от подобных угроз. Страна закупает дополнительные радары и другие средства для обнаружения и уничтожения воздушных целей.

В Литве и Чехии возле оборонных компаний появились траурные венки — подозревают провокацию спецслужб рф31.08.26, 00:36 • 17351 просмотр

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Беларусь
Литва
Украина