В Литве и Чехии возле оборонных компаний появились траурные венки — подозревают провокацию спецслужб рф

В Литве и Чехии почти одновременно возле офисов оборонных компаний появились траурные венки и фотографии их руководителей с чёрными лентами. Литовские власти рассматривают инциденты как возможную провокацию, связанную с российскими спецслужбами, сообщает Delfi, пишет УНН.

В Вильнюсе венки оставили возле здания компании RSI Europe, которая производит беспилотные системы и поставляет Украине FPV-дроны. Рядом разместили фотографию руководителя компании Томаша Милашаускаса с траурной лентой.

Мы не боимся. Это обычное запугивание, провокация, привычные методы работы россиян