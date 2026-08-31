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В Литве и Чехии возле оборонных компаний появились траурные венки — подозревают провокацию спецслужб рф

Киев • УНН

 • 1208 просмотра

Возле оборонных компаний в Вильнюсе и Чехии появились венки и фотографии руководителей. Литва подозревает провокацию, связанную со спецслужбами рф.

В Литве и Чехии возле оборонных компаний появились траурные венки — подозревают провокацию спецслужб рф

В Литве и Чехии почти одновременно возле офисов оборонных компаний появились траурные венки и фотографии их руководителей с чёрными лентами. Литовские власти рассматривают инциденты как возможную провокацию, связанную с российскими спецслужбами, сообщает Delfi, пишет УНН.

Подробности

В Вильнюсе венки оставили возле здания компании RSI Europe, которая производит беспилотные системы и поставляет Украине FPV-дроны. Рядом разместили фотографию руководителя компании Томаша Милашаускаса с траурной лентой.

Мы не боимся. Это обычное запугивание, провокация, привычные методы работы россиян

– заявил Милашаускас, подчеркнув, что компания продолжит работать.

В Вильнюсе задержали подозреваемого

Литовская полиция задержала одного подозреваемого и начала досудебное расследование. По информации источников LNK, задержанный является гражданином Украины, которого для доставки венков мог нанять гражданин Беларуси.

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Практически одновременно похожие венки появились возле офиса оборонной компании CSG в Чехии. Рядом оставили фотографию одного из её руководителей Давида Чура. Компания занимается производством боеприпасов и военной техники.

Правоохранители выясняют, связаны ли инциденты в Литве и Чехии. Литовские чиновники предупреждают, что подобные провокации могут повторяться, и призывают оборонные предприятия усилить бдительность.

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Степан Гафтко

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