В Литве и Чехии возле оборонных компаний появились траурные венки — подозревают провокацию спецслужб рф
Киев • УНН
Возле оборонных компаний в Вильнюсе и Чехии появились венки и фотографии руководителей. Литва подозревает провокацию, связанную со спецслужбами рф.
В Литве и Чехии почти одновременно возле офисов оборонных компаний появились траурные венки и фотографии их руководителей с чёрными лентами. Литовские власти рассматривают инциденты как возможную провокацию, связанную с российскими спецслужбами, сообщает Delfi, пишет УНН.
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В Вильнюсе венки оставили возле здания компании RSI Europe, которая производит беспилотные системы и поставляет Украине FPV-дроны. Рядом разместили фотографию руководителя компании Томаша Милашаускаса с траурной лентой.
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В Вильнюсе задержали подозреваемого
Литовская полиция задержала одного подозреваемого и начала досудебное расследование. По информации источников LNK, задержанный является гражданином Украины, которого для доставки венков мог нанять гражданин Беларуси.
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Практически одновременно похожие венки появились возле офиса оборонной компании CSG в Чехии. Рядом оставили фотографию одного из её руководителей Давида Чура. Компания занимается производством боеприпасов и военной техники.
Правоохранители выясняют, связаны ли инциденты в Литве и Чехии. Литовские чиновники предупреждают, что подобные провокации могут повторяться, и призывают оборонные предприятия усилить бдительность.
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