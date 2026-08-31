У Литві та Чехії біля оборонних компаній з'явилися траурні вінки – підозрюють провокацію спецслужб рф
Київ • УНН
Біля оборонних компаній у Вільнюсі та Чехії з’явилися вінки й фото керівників. Литва підозрює провокацію, пов’язану зі спецслужбами рф.
У Литві та Чехії майже одночасно біля офісів оборонних компаній з'явилися траурні вінки та фотографії їхніх керівників із чорними стрічками. Литовська влада розглядає інциденти як можливу провокацію, пов'язану з російськими спецслужбами, повідомляє Delfi, пише УНН.
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У Вільнюсі вінки залишили біля будівлі компанії RSI Europe, яка виробляє безпілотні системи та постачає Україні FPV-дрони. Поруч розмістили фотографію керівника компанії Томаша Мілашаускаса з траурною стрічкою.
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У Вільнюсі затримали підозрюваного
Литовська поліція затримала одного підозрюваного та розпочала досудове розслідування. За інформацією джерел LNK, затриманий є громадянином України, якого для доставки вінків міг найняти громадянин білорусі.
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Практично одночасно схожі вінки з'явилися біля офісу оборонної компанії CSG у Чехії. Поруч залишили фотографію одного з її керівників Давида Чура. Компанія займається виробництвом боєприпасів та військової техніки.
Правоохоронці з'ясовують, чи пов'язані інциденти в Литві та Чехії. Литовські посадовці попереджають, що подібні провокації можуть повторюватися, та закликають оборонні підприємства посилити пильність.
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