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У Литві та Чехії біля оборонних компаній з'явилися траурні вінки – підозрюють провокацію спецслужб рф

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Біля оборонних компаній у Вільнюсі та Чехії з’явилися вінки й фото керівників. Литва підозрює провокацію, пов’язану зі спецслужбами рф.

У Литві та Чехії біля оборонних компаній з'явилися траурні вінки – підозрюють провокацію спецслужб рф

У Литві та Чехії майже одночасно біля офісів оборонних компаній з'явилися траурні вінки та фотографії їхніх керівників із чорними стрічками. Литовська влада розглядає інциденти як можливу провокацію, пов'язану з російськими спецслужбами, повідомляє Delfi, пише УНН.

Деталі

У Вільнюсі вінки залишили біля будівлі компанії RSI Europe, яка виробляє безпілотні системи та постачає Україні FPV-дрони. Поруч розмістили фотографію керівника компанії Томаша Мілашаускаса з траурною стрічкою.

Ми не боїмося. Це звичайне залякування, провокація, звичні методи роботи росіян

– заявив Мілашаускас, наголосивши, що компанія продовжить працювати.

У Вільнюсі затримали підозрюваного

Литовська поліція затримала одного підозрюваного та розпочала досудове розслідування. За інформацією джерел LNK, затриманий є громадянином України, якого для доставки вінків міг найняти громадянин білорусі.

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Практично одночасно схожі вінки з'явилися біля офісу оборонної компанії CSG у Чехії. Поруч залишили фотографію одного з її керівників Давида Чура. Компанія займається виробництвом боєприпасів та військової техніки.

Правоохоронці з'ясовують, чи пов'язані інциденти в Литві та Чехії. Литовські посадовці попереджають, що подібні провокації можуть повторюватися, та закликають оборонні підприємства посилити пильність.

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Степан Гафтко

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