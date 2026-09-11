Нардепа Юрченка засудили до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна

Вищий антикорупційний суд призначив 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна для народного депутата України IX скликання Олександра Юрченка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

11 вересня 2026 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок народному депутату України IX скликання. Його визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 КК України. Проте в іншій частині обвинувачення суд перекваліфікував дії народного депутата з ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України на ч. 2 ст. 369-2 КК України та звільнив його від відбування покарання за цим складом правопорушення у звʼязку із закінченням строків давності – повідомили у САП.

За наявними даними, остаточне покарання для нардепа Олександра Юрченка становить 9 років позбавлення волі. Також суд призначив на три роки позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та конфіскацію майна. До набрання вироком законної сили суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді застави понад 3 млн грн.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку – йдеться у дописі.

Що передувало

Згідно з матеріалами досудового розслідування, народний депутат у завуальованій формі попросив надати йому через посередника 13 тисяч доларів США неправомірної вигоди за внесення пропозицій до законопроєкту "Про управління відходами" та 200 тисяч доларів США для підкупу народних депутатів – членів відповідного Комітету за голосування за подані ним пропозиції.

У середині серпня 2020 року правоохоронці зафіксували факт передачі та отримання нардепом через посередника першої частини обумовлених коштів. 26-27 серпня 2020 року була запланована передача другої частини коштів. Проте подальше виконання спеціального завдання було зупинене. Посереднику в передачі неправомірної вигоди (неофіційному помічнику нардепа) повідомили про підозру 10 вересня 2020 року, нардепу – 17 вересня 2020 року – йдеться у дописі САП.

Обвинувальний акт у справі направили до суду ще в серпні 2021 року.

Нагадаємо

Восени 2020 року Вищий антикорупційний суд взяв під варту з альтернативою внесення застави у понад 3 млн грн народного депутата Олександра Юрченка, якого підозрюють в отриманні хабара. Пізніше за народного депутата внесли заставу у понад 3 млн гривень, а згодом зняли електронний браслет.