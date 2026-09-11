Нардепа Юрченко приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Высший антикоррупционный суд назначил 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества для народного депутата Украины IX созыва Александра Юрченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

11 сентября 2026 года коллегия судей ВАКС огласила приговор народному депутату Украины IX созыва. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 УК Украины. Однако в другой части обвинения суд переквалифицировал действия народного депутата с ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины на ч. 2 ст. 369-2 УК Украины и освободил его от отбывания наказания за этот состав правонарушения в связи с истечением сроков давности – сообщили в САП.

По имеющимся данным, окончательное наказание для нардепа Александра Юрченко составляет 9 лет лишения свободы. Также суд назначил на три года лишение права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, и конфискацию имущества. До вступления приговора в законную силу суд оставил без изменений меру пресечения в виде залога свыше 3 млн грн.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Согласно материалам досудебного расследования, народный депутат в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника 13 тысяч долларов США неправомерной выгоды за внесение предложений в законопроект "Об управлении отходами" и 200 тысяч долларов США для подкупа народных депутатов – членов соответствующего Комитета за голосование за внесённые им предложения.

В середине августа 2020 года правоохранители зафиксировали факт передачи и получения нардепом через посредника первой части оговорённых средств. 26–27 августа 2020 года была запланирована передача второй части средств. Однако дальнейшее выполнение специального задания было приостановлено. Посреднику в передаче неправомерной выгоды (неофициальному помощнику нардепа) сообщили о подозрении 10 сентября 2020 года, нардепу – 17 сентября 2020 года – говорится в сообщении САП.

Обвинительный акт по делу направили в суд ещё в августе 2021 года.

Напомним

Осенью 2020 года Высший антикоррупционный суд взял под стражу с альтернативой внесения залога в размере свыше 3 млн грн народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки. Позже за народного депутата внесли залог в размере свыше 3 млн гривен, а впоследствии сняли электронный браслет.