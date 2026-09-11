$44.550.0951.760.23
ukenru
15:15 • 1168 просмотра
Нардепа Юрченко приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества
Эксклюзив
14:00 • 11268 просмотра
Дожди и почти летняя жара — какой погоды ожидать завтра в Украине
13:20 • 14396 просмотра
Митрополиту Тихону, являющемуся духовным наставником путина, заочно сообщили о подозрении
12:50 • 16530 просмотра
Дело "Форрест Гамп": суд назначил нардепу Вадиму Столару залог в размере 300 млн гривен
11:51 • 16560 просмотра
россия вкладывает значительные ресурсы в ИПСО, чтобы Украина и Польша воспринимали друг друга как врагов - CEO Fire Point
11:42 • 14733 просмотра
рф может исчерпать ресурсы для войны против Украины к 2028 году - ГУР
10:53 • 13845 просмотра
Семь пакетов поддержки и кредитные гарантии на сумму более 400 млн долларов - Канада объявила о новой партии помощи Украине
10:43 • 13108 просмотра
И снова затягивание: как (не)состоялись очередные заседания суда по делу врачей Odrex 
10:38 • 11532 просмотра
ЕС утвердил 6,1 млрд евро кредита для Украины на закупку оружия
11 сентября, 09:35 • 10333 просмотра
Украинские военные ракетами FP-5 «Фламинго» атаковали химзавод в Волгограде в РФ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
42%
751мм
Популярные новости
россияне ударили по АЗС в двух районах КиеваPhotoVideo11 сентября, 07:14 • 22307 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире10:06 • 26724 просмотра
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро10:20 • 24477 просмотра
Скандальный польский политик уничтожил монумент украинцам - реакция Киева не заставила себя ждатьVideo12:00 • 4398 просмотра
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину12:44 • 13930 просмотра
публикации
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро10:20 • 24626 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире10:06 • 26870 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 52412 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 65338 просмотра
Сертификация БПЛА в Украине: как дрон проходит путь от разработки до эксплуатацииPhoto10 сентября, 10:02 • 67536 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ирина Терех
Виталий Кличко
Ирина Мудрая
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Нью-Йорк
Харьков
Реклама
УНН Lite
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину12:44 • 14066 просмотра
Дженнифер Лоуренс наконец завела Instagram и сразу пригрозила удалить аккаунт из-за негативных комментариев11 сентября, 02:06 • 34462 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла главное правило в воспитании 6 детей от Брэда ПиттаPhoto11 сентября, 00:05 • 36801 просмотра
Шварценеггер воссоединился с бывшей женой через 5 лет после развода, дочь поделилась фотоPhoto10 сентября, 23:07 • 35564 просмотра
Чарли Ханнэм рассказал о необычном правиле, которое его возлюбленная установила после почти 20 лет совместной жизни10 сентября, 22:06 • 32814 просмотра
Актуальное
Ракетный комплекс "Панцирь"
Отопление
Таймс
MIM-104 Patriot
Крылатая ракета

Нардепа Юрченко приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Киев • УНН

 • 1202 просмотра

ВАКС признал Александра Юрченко виновным и назначил 9 лет лишения свободы, запрет занимать государственные должности и конфискацию имущества. Приговор можно обжаловать.

Нардепа Юрченко приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Высший антикоррупционный суд назначил 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества для народного депутата Украины IX созыва Александра Юрченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

11 сентября 2026 года коллегия судей ВАКС огласила приговор народному депутату Украины IX созыва. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 УК Украины. Однако в другой части обвинения суд переквалифицировал действия народного депутата с ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины на ч. 2 ст. 369-2 УК Украины и освободил его от отбывания наказания за этот состав правонарушения в связи с истечением сроков давности 

– сообщили в САП.

По имеющимся данным, окончательное наказание для нардепа Александра Юрченко составляет 9 лет лишения свободы. Также суд назначил на три года лишение права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, и конфискацию имущества. До вступления приговора в законную силу суд оставил без изменений меру пресечения в виде залога свыше 3 млн грн. 

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке 

– говорится в сообщении.

Что предшествовало

Согласно материалам досудебного расследования, народный депутат в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника 13 тысяч долларов США неправомерной выгоды за внесение предложений в законопроект "Об управлении отходами" и 200 тысяч долларов США для подкупа народных депутатов – членов соответствующего Комитета за голосование за внесённые им предложения.

В середине августа 2020 года правоохранители зафиксировали факт передачи и получения нардепом через посредника первой части оговорённых средств. 26–27 августа 2020 года была запланирована передача второй части средств. Однако дальнейшее выполнение специального задания было приостановлено. Посреднику в передаче неправомерной выгоды (неофициальному помощнику нардепа) сообщили о подозрении 10 сентября 2020 года, нардепу – 17 сентября 2020 года 

– говорится в сообщении САП.

 Обвинительный акт по делу направили в суд ещё в августе 2021 года. 

Напомним

Осенью 2020 года  Высший антикоррупционный суд взял под стражу с альтернативой внесения залога в размере свыше 3 млн грн народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки. Позже за народного депутата внесли залог в размере свыше 3 млн гривен, а впоследствии сняли электронный браслет.

Алла Киосак

ПолитикаКриминал и ЧП
Законы
Пожизненное лишение свободы
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Украина