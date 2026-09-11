Дощі і майже літня спека - якої погоди чекати завтра в Україні
Київ • УНН
У західних, північних і частині центральних областей очікуються дощі та грози. На решті території буде сухо, до 30°.
Завтра в Україні очікуються дощі та грози, температура коливатиметься від 20 до 30°, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, у західних, північних, Вінницькій, вдень і більшості центральних областей хмарно з проясненнями, помірні, місцями значні дощі, подекуди грози; температура вночі 10-15°, вдень на заході та півночі країни 15-20°, в центральних областях до 24°.
На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вночі 13-18°, вдень 25-30°. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, резюмували в Укргідрометцентрі.
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