Дощі і майже літня спека - якої погоди чекати завтра в Україні

Завтра в Україні очікуються дощі та грози, температура коливатиметься від 20 до 30°, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, у західних, північних, Вінницькій, вдень і більшості центральних областей хмарно з проясненнями, помірні, місцями значні дощі, подекуди грози; температура вночі 10-15°, вдень на заході та півночі країни 15-20°, в центральних областях до 24°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вночі 13-18°, вдень 25-30°. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, резюмували в Укргідрометцентрі.

Україну чекає дощовий вікенд: на заході й півночі температура впаде до 18°