Дожди и почти летняя жара — какой погоды ожидать завтра в Украине

Завтра в Украине ожидаются дожди и грозы, температура будет колебаться от 20 до 30°, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в западных, северных, Винницкой, днем и в большинстве центральных областей облачно с прояснениями, умеренные, местами значительные дожди, местами грозы; температура ночью 10-15°, днем на западе и севере страны 15-20°, в центральных областях до 24°.

На остальной территории переменная облачность, без осадков; температура ночью 13-18°, днем 25-30°. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, резюмировали в Укргидрометцентре.

Украину ждёт дождливый уикенд: на западе и севере температура упадёт до 18°