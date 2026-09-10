Украину ждёт дождливый уикенд: на западе и севере температура упадёт до 18°
Киев • УНН
В ближайшие трое суток в Украине прогнозируют дожди и грозы. В субботу на западе и севере температура снизится до 13–18°.
В ближайшие три дня в Украине ожидаются дожди, местами температура опустится до 18° тепла, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
В следующие трое суток в большинстве областей умеренные, завтра в Закарпатье, Прикарпатье, в субботу в западных и северных областях местами значительные дожди, грозы
Температура ночью 8-16°; днем 18-25°, на юге и юго-востоке страны 26-31°, в субботу в западных и северных областях 13-18°.
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