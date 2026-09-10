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Август стал одним из самых жарких месяцев в истории

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Глобальная температура в августе на 1,65 °C превысила доиндустриальный уровень. Copernicus связывает рекорд с потеплением и Эль-Ниньо.

Август стал одним из самых жарких месяцев в истории

Август стал совместно самым жарким месяцем за всю историю наблюдений в мире, свидетельствуют официальные данные ЕС, что подчеркивает ухудшение последствий глобального потепления. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

По данным Copernicus, подразделения космической программы ЕС, занимающегося наблюдением за Землей, в прошлом месяце средняя температура в мире временно поднялась на 1,65 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

Единственным другим случаем, когда среднемесячная глобальная температура достигала такого уровня, был июль 2023 года.

В Copernicus заявили, что рекордные температуры были вызваны "глобальным потеплением из-за сжигания ископаемого топлива" в сочетании с повышением температуры поверхности Тихого океана, связанным с сильным климатическим явлением Эль-Ниньо.

В сочетании с рекордно высокой глобальной температурой поверхности морей и самым теплым летом за всю историю наблюдений в Западной Европе эти наблюдения показывают, как изменение климата вызывает экстремальные явления как в атмосфере, так и в океанах

- сказала Саманта Берджесс, стратегический руководитель по вопросам климата в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды.

Чрезвычайно жаркий август завершил рекордное европейское лето, отмеченное волнами жары, лесными пожарами и засухами, в то время как выбросы парниковых газов, нагревающих планету, во всем мире продолжают расти.

В прошлом году глобальные выбросы парниковых газов в результате деятельности человека выросли на 0,7% и достигли рекордных 54 миллиардов тонн в CO₂-эквиваленте, сообщила в понедельник Европейская комиссия. Такой ежегодный уровень выбросов, вероятно, закрепит потепление на уровне 1,5 градуса к концу десятилетия.

Соединенные Штаты возглавили тенденцию к росту, увеличив свои климатические выбросы на 2,2% в 2025 году.

В Китае, крупнейшем в мире загрязнителе климата, выбросы в 2025 году выросли на 0,1%, тогда как в Индии они сократились на 0,2%. Выбросы ЕС также уменьшились на 0,2% в 2025 году, сообщила Комиссия.

Море и воздух

Общие показатели Copernicus объединяют температуру воздуха и поверхности морей в глобальном масштабе.

В августе глобальная температура воздуха у поверхности Земли достигла 16,96 °C — это совместно самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Он превысил средний показатель за 30-летний период с 1990 по 2020 год на 0,85 °C.

Средняя температура поверхности морей составила 21,07 °C — также совместно самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

В Европе август стал четвертым самым жарким за всю историю наблюдений — температура была на 1,1 °C выше среднего показателя за 30 лет. В целом 2026 год стал третьим самым жарким летом в Европе за всю историю наблюдений и самым жарким летом за всю историю наблюдений в Западной Европе.

В Испании зафиксировали самую высокую в истории сентябрьскую температуру — воздух прогрелся до 45,7°C05.09.26, 00:38 • 4013 просмотров

Ольга Розгон

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