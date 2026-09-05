В Испании зафиксировали самую высокую в истории сентябрьскую температуру — воздух прогрелся до 45,7°C

В Испании зафиксировали 45,7°C — это самая высокая температура в сентябре за всю историю наблюдений в стране. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на Государственное метеорологическое агентство Испании AEMET, пишет УНН.

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Рекордную температуру зафиксировали в городе Эль-Гранадо на юго-западе страны. Показатель сравнялся с предыдущим сентябрьским рекордом, установленным в Монторо в 2016 году.

На этой неделе температура выше 40°C охватила значительную часть юга и запада Испании. Показатель 45,7°C также стал самой высокой температурой, зафиксированной в стране с начала 2026 года.

В Испании фиксируют ускорение потепления

AEMET сообщило, что период с января по август стал самым жарким за всю историю наблюдений. В ведомстве назвали это "безошибочным признаком того, что в Испании потепление ускоряется".

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Ранее июль также стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений в стране. По данным Института общественного здоровья Испании, с 1 июня зарегистрировали почти 4 500 смертей, связанных с жарой.

Экстремальные температуры сопровождаются засухой и низким уровнем воды в реках, что уже влияет на экономическую активность в стране.

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