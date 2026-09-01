Лето-2026 стало самым жарким за всю историю наблюдений в Британии
Киев • УНН
Средняя температура летом достигла рекордных 16,5°C, превысив максимум 2025 года. Жару сопровождали пожары и засуха.
Согласно предварительным статистическим данным, лето 2026 года было объявлено самым жарким в Великобритании с начала ведения записей в 1884 году, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Лето 2026 года в Британии превзошло предыдущий рекорд, установленный всего год назад, при этом многочисленные погодные рекорды неоднократно устанавливались в последние годы.
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В 2026 году средняя температура в июне, июле и августе, как днем, так и ночью, была самой высокой за всю историю наблюдений — несмотря на прохладу в северных районах и более холодный конец августа.
Она составила 16,5°C днем и ночью, превысив предыдущий сезонный максимум в 16,1°C, установленный в прошлом году, сообщила метеорологическая служба.
Это лето запомнится разрушительными лесными пожарами, душными, беспокойными ночами и пейзажем, выжженным желтым цветом из-за засухи, охватившей две трети Англии и весь Уэльс.
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