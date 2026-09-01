Лето-2026 стало самым жарким за всю историю наблюдений в Британии

$44.520.0351.640.24
ukenru
18:43 • 2006 просмотра
Зеленский раскритиковал нардепов за проваленные законы, из-за которых Украина лишилась более $4 млрд
18:02 • 5574 просмотра
Российское небо де-факто будет закрываться — Зеленский предупредил авиакомпании, что "дронов над рф будет столько, что нужно учитывать"
17:01 • 12679 просмотра
Что изменилось для украинцев с 1 сентября: цены на топливо и газ, зарплаты, военные выплаты и образование
16:05 • 11674 просмотра
Германия обвинила рф в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига и пообещала усилить пограничный контроль для россиян
Эксклюзив
15:05 • 13522 просмотра
Непрерывные атаки рф на Украину - эксперт рассказал, насколько у врага хватит для этого ресурсов
14:33 • 14802 просмотра
Анджелина Джоли посетила Полтаву, актрису заметили в одном из ресторановVideo
13:32 • 13243 просмотра
Первые осенние дожди идут в Украину — ждать ли похолодания
1 сентября, 11:04 • 16378 просмотра
Микитась остается под стражей — суд не изменил сумму залога
Эксклюзив
1 сентября, 10:30 • 14872 просмотра
Подделка медицинских документов в Odrex: вдова пациента просит допустить её на заседание комиссии Департамента здравоохранения Одесской ОВАPhoto
1 сентября, 10:17 • 12208 просмотра
Как выглядит многоэтажка в Киеве после удара БПЛА рф 1 сентября - фоторепортажPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
0м/с
88%
748мм
Популярные новости
русский язык в школьных чатах может стоить до 11 900 грн — языковой омбудсмен объяснила правила для родителей1 сентября, 11:08 • 4956 просмотра
Кабмин вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, уже найдено 70 млрд гривен1 сентября, 11:17 • 7910 просмотра
Михаил Федоров забронировался от службы в армии через четыре дня после увольнения - обнародован официальный ответ ТЦКPhoto1 сентября, 11:59 • 14623 просмотра
Травля в анонимных Telegram-каналах и слежка, или как легко обесценить работу врача Photo13:43 • 15452 просмотра
Новый король Норвегии Хокон принёс присягу после смерти отца - как это былоPhotoVideo14:21 • 9750 просмотра
публикации
Что изменилось для украинцев с 1 сентября: цены на топливо и газ, зарплаты, военные выплаты и образование17:01 • 12679 просмотра
Травля в анонимных Telegram-каналах и слежка, или как легко обесценить работу врача Photo13:43 • 15598 просмотра
БЭБ заявляет об отказе от карательных методов, но 29% правоохранительных жалоб бизнеса по-прежнему касаются Бюро
Эксклюзив
1 сентября, 09:05 • 21184 просмотра
День знаний — начало нового учебного годаPhoto1 сентября, 05:00 • 29090 просмотра
После тревоги или обстрелов не стоит начинать утро в школе с контрольной — в МОН подготовили рекомендации для педагогов31 августа, 18:14 • 31548 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Ирина Мудрая
Юрий Игнат
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Анджелина Джоли посетила Полтаву, актрису заметили в одном из ресторановVideo14:33 • 14802 просмотра
Новый король Норвегии Хокон принёс присягу после смерти отца - как это былоPhotoVideo14:21 • 10003 просмотра
Присяжные признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после гибели рэпераPhoto1 сентября, 01:05 • 21246 просмотра
Звезда «Друзей» Лиза Кудроу назвала просьбу фанатов, которую категорически отказывается выполнятьPhoto1 сентября, 00:07 • 19594 просмотра
Ариана Гранде объяснила, почему хромала на сцене во время концерта31 августа, 23:07 • 19768 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Бильд
Социальная сеть
Нефть марки Brent
Financial Times

Лето-2026 стало самым жарким за всю историю наблюдений в Британии

Киев • УНН

 • 1008 просмотра

Средняя температура летом достигла рекордных 16,5°C, превысив максимум 2025 года. Жару сопровождали пожары и засуха.

Лето-2026 стало самым жарким за всю историю наблюдений в Британии

Согласно предварительным статистическим данным, лето 2026 года было объявлено самым жарким в Великобритании с начала ведения записей в 1884 году, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Лето 2026 года в Британии превзошло предыдущий рекорд, установленный всего год назад, при этом многочисленные погодные рекорды неоднократно устанавливались в последние годы.

В Германии виноград собирают рекордно рано из-за жары: ожидается, что урожай будет меньше28.08.26, 18:39 • 11903 просмотра

В 2026 году средняя температура в июне, июле и августе, как днем, так и ночью, была самой высокой за всю историю наблюдений — несмотря на прохладу в северных районах и более холодный конец августа.

Она составила 16,5°C днем и ночью, превысив предыдущий сезонный максимум в 16,1°C, установленный в прошлом году, сообщила метеорологическая служба.

Это лето запомнится разрушительными лесными пожарами, душными, беспокойными ночами и пейзажем, выжженным желтым цветом из-за засухи, охватившей две трети Англии и весь Уэльс.

На фоне волн жары в Европе выявили как минимум 35 тысяч дополнительных смертей26.08.26, 08:58 • 4362 просмотра

Антонина Туманова

Новости МираПогода и окружающая среда
Уэльс
Англия
Великобритания