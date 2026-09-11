ЄС відклав рішення про продовження санкцій проти росії - ЗМІ

Країни Європейського Союзу знову не змогли досягти згоди щодо продовження санкцій проти росії. Зустріч дипломатів перенесли на понеділок, 14 вересня. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує УНН.

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За його словами, посли країн ЄС призначили чергову зустріч на понеділок, 14 вересня - за день до крайнього терміну ухвалення рішення, який спливає 15 вересня.

Головним каменем спотикання залишаються вимоги окремих держав зняти обмеження з російських бізнесменів. Зокрема, Словаччина наполягає на виключенні із санкційного списку олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Посли знову сьогодні не змогли продовжити санкції. Ще одна зустріч у понеділок, за день до крайнього терміну 15 вересня. Словаччина все ще хоче виключити Усманова та Фрідмана зі списку, але питання тепер ще більше ускладнюється, оскільки Франція також хоче виключити Усманова з чорного списку - зазначив Йозвяк.

Таким чином, своєчасне продовження обмежень проти країни-агресорки залишається під загрозою.

Нагадаємо

У Європейському Союзі зробили черговий крок для запровадження нових санкцій проти росії. Голова дипломатії ЄС Кая Каллас 2 вересня заявила про просування у блоці нової пропозиції щодо обмежень проти 1600 суб'єктів, не виключивши розширення списку.

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