ЕС отложил решение о продлении санкций против России — СМИ

Страны Европейского союза снова не смогли достичь согласия по поводу продления санкций против России. Встречу дипломатов перенесли на понедельник, 14 сентября. Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, информирует УНН.

Детали

По его словам, послы стран ЕС назначили очередную встречу на понедельник, 14 сентября — за день до крайнего срока принятия решения, который истекает 15 сентября.

Главным камнем преткновения остаются требования отдельных государств снять ограничения с российских бизнесменов. В частности, Словакия настаивает на исключении из санкционного списка олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Послы снова сегодня не смогли продлить санкции. Еще одна встреча в понедельник, за день до крайнего срока 15 сентября. Словакия все еще хочет исключить Усманова и Фридмана из списка, но вопрос теперь еще больше осложняется, поскольку Франция также хочет исключить Усманова из черного списка — отметил Йозвяк.

Таким образом, своевременное продление ограничений против страны-агрессора остается под угрозой.

Напомним

В Европейском союзе сделали очередной шаг для введения новых санкций против России. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 2 сентября заявила о продвижении в блоке нового предложения по ограничениям против 1600 субъектов, не исключив расширения списка.

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