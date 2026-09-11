$44.550.0951.760.23
ukenru
20:23 • 1532 просмотра
ЕС отложил решение о продлении санкций против России — СМИ
18:45 • 9312 просмотра
Зеленский призвал к энергетическому перемирию, но отметил, что Украина ответит, если рф "будет устраивать нам блэкауты"
17:14 • 9240 просмотра
АЗС UKRNAFTA будут прекращать работу во время "жёлтого" и "красного" уровня тревоги
16:19 • 15437 просмотра
"Никакая 5-я статья НАТО не сработает" — медведев пригрозил, что Литва исчезнет с карты мира в случае военного конфликта
15:15 • 15240 просмотра
Нардепа Юрченко приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества
Эксклюзив
11 сентября, 14:00 • 17027 просмотра
Дожди и почти летняя жара — какой погоды ожидать завтра в Украине
11 сентября, 13:20 • 19091 просмотра
Митрополиту Тихону, являющемуся духовным наставником путина, заочно сообщили о подозрении
11 сентября, 12:50 • 20839 просмотра
Дело "Форрест Гамп": суд назначил нардепу Вадиму Столару залог в размере 300 млн гривен
11 сентября, 11:51 • 18795 просмотра
россия вкладывает значительные ресурсы в ИПСО, чтобы Украина и Польша воспринимали друг друга как врагов - CEO Fire Point
11 сентября, 11:42 • 16515 просмотра
рф может исчерпать ресурсы для войны против Украины к 2028 году - ГУР
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
1.3м/с
58%
752мм
Популярные новости
Скандальный польский политик уничтожил монумент украинцам - реакция Киева не заставила себя ждатьVideo11 сентября, 12:00 • 12387 просмотра
Зеленский заявил, что россияне нанесли удар по зданию компании "Киевстар"Photo11 сентября, 12:21 • 6850 просмотра
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину11 сентября, 12:44 • 22488 просмотра
Палата представителей США на следующей неделе рассмотрит пакет санкций Грэма против россии — СМИ15:58 • 5334 просмотра
В Одессе зарезали женщину в подъезде дома17:01 • 3740 просмотра
публикации
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро11 сентября, 10:20 • 33480 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире11 сентября, 10:06 • 35731 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 57308 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 69400 просмотра
Сертификация БПЛА в Украине: как дрон проходит путь от разработки до эксплуатацииPhoto10 сентября, 10:02 • 72250 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Блогеры
Джастин Трюдо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Донецкая область
Европа
Реклама
УНН Lite
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину11 сентября, 12:44 • 22531 просмотра
Дженнифер Лоуренс наконец завела Instagram и сразу пригрозила удалить аккаунт из-за негативных комментариев11 сентября, 02:06 • 37698 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла главное правило в воспитании 6 детей от Брэда ПиттаPhoto11 сентября, 00:05 • 39888 просмотра
Шварценеггер воссоединился с бывшей женой через 5 лет после развода, дочь поделилась фотоPhoto10 сентября, 23:07 • 38476 просмотра
Чарли Ханнэм рассказал о необычном правиле, которое его возлюбленная установила после почти 20 лет совместной жизни10 сентября, 22:06 • 35614 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Ракетный комплекс "Панцирь"

ЕС отложил решение о продлении санкций против России — СМИ

Киев • УНН

 • 1530 просмотра

Послы ЕС не договорились о продлении санкций против России и встретятся 14 сентября. Словакия и Франция требуют исключить Алишера Усманова из «чёрного списка».

ЕС отложил решение о продлении санкций против России — СМИ

Страны Европейского союза снова не смогли достичь согласия по поводу продления санкций против России. Встречу дипломатов перенесли на понедельник, 14 сентября. Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, информирует УНН.

Детали

По его словам, послы стран ЕС назначили очередную встречу на понедельник, 14 сентября — за день до крайнего срока принятия решения, который истекает 15 сентября.

Главным камнем преткновения остаются требования отдельных государств снять ограничения с российских бизнесменов. В частности, Словакия настаивает на исключении из санкционного списка олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Послы снова сегодня не смогли продлить санкции. Еще одна встреча в понедельник, за день до крайнего срока 15 сентября. Словакия все еще хочет исключить Усманова и Фридмана из списка, но вопрос теперь еще больше осложняется, поскольку Франция также хочет исключить Усманова из черного списка

— отметил Йозвяк.

Таким образом, своевременное продление ограничений против страны-агрессора остается под угрозой.

Напомним

В Европейском союзе сделали очередной шаг для введения новых санкций против России. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 2 сентября заявила о продвижении в блоке нового предложения по ограничениям против 1600 субъектов, не исключив расширения списка.

"Нужно вводить сейчас" — Зеленский призвал США поддержать пакет санкций Грэма11.09.26, 21:22 • 1650 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Радио Свобода
Кайя Каллас
Европейский Союз
Франция
Словакия