У ЄС вже просувають нові санкції проти рф - що передбачається і чи буде зміна підходу

У Європейському Союзі зробили черговий крок для запровадження нових санкцій проти росії. Голова дипломатії ЄС Кая Каллас 2 вересня заявила про просування у блоці нової пропозиції щодо обмежень проти 1600 суб'єктів, не виключивши розширення списку, пише УНН.

Нові санкції проти рф

Верховна представниця ЄС, прибувши на неформальне засідання голів МЗС країн ЄС, анонсувала обговорення атаки у Лейпцигу.

"Спочатку, звичайно, всі обговорюватимуть атаки в Лейпцигу, і також очевидно, що це має всі ознаки державного тероризму. Питання в тому, що нам робити з цим? Ми вже викликали російських послів, як і багато держав-членів, і ми обговоримо, що ще ми можемо зробити", - зазначила Каллас.

Німеччина звинуватила рф у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига і пообіцяла посилити прикордонний контроль для росіян

Ми вже просуваємо список з 1600 суб'єктів військового комплексу росії, і, можливо, буде додано ще. Звичайно, це не те, що ми вирішуємо сьогодні, оскільки це неформальна зустріч. Але ми обов'язково обговоримо це - наголосила Каллас.

Російські гібридні атаки – це "тривожний дзвінок" для країн, які досі неохоче запроваджували глибші санкції, сказала вона.

За даними редактора "Радіо Свобода" з питань Європи Рікарда Йозвяка у X 2 вересня, "держави-члени ЄС отримали пропозицію запровадити санкції щодо рф проти ще 1600 осіб/організацій".

Тим часом, як зазначив Йозвяк, "лише Словаччина виступає проти продовження чинного чорного списку (3000+) на 12 місяців замість нинішніх 6".

Що передбачають нові санкції

У серпні голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявляла, що Європейський Союз має намір значно розширити санкції проти росії найближчими місяцями через її війну в Україні.

"Санкції ЄС вже дорого коштували росії, позбавивши її воєнну машину понад 1 трильйона євро (1,16 трильйона доларів США), і восени я запропоную найдалекосяжніші санкційні списки з початку війни", – сказала Каллас Die Welt.

"Після їх ухвалення загальна кількість санкційних російських організацій одразу ж збільшиться на третину. Тиск має продовжувати зростати, доки москва не завершить свою війну", – казала Каллас.

Тоді вона не уточнювала терміни чи деталі нових санкційних списків, але пізніше дипломатичні джерела ЄС повідомили Reuters, що Європейська служба зовнішніх справ (EEAS) запропонує включити до списку близько 1600 осіб та організацій, що базуються в росії та зосереджені на військово-промисловому комплексі москви.

Вони додали, що нові санкції включатимуть заборони на поїздки та операції, а також заморожування активів. ЄС вже включив до списку майже 3000 осіб та компаній.

Метою є ухвалення нових санкцій у жовтні, додавали джерела Reuters.

Що ще пропонують на тлі атаки у Лейпцигу

Міністри закордонних справ європейських країн обговорять адаптацію свого підходу до санкцій проти російської економіки на зустрічі 2 вересня. Це стається на тлі того, як ЄС намагається продовжувати тиск на москву, зазначає Euractiv.

Хоча звинувачення Німеччини в тому, що росія стоїть за атакою на аеропорт у Лейпцигу цього літа, додало нового політичного поштовху закликам до санкцій, справжньою причиною переосмислення, пише видання, "є зростаюча складність у досягненні одностайної згоди щодо нових санкцій".

Останній пакет санкцій проти рф, як зауважується, "переріс у запекле перетягування каната між Грецією та іншими державами-членами в липні, на тлі того, як Афіни прагнули виділити свій прибутковий сектор транспортування газу".

Напружені дискусії деяким довели, що метод ЄС повільного посилення тиску на москву за допомогою масштабних міжсекторальних пакетів санкцій вичерпує свої можливості, вказує видання.

Натомість, за словами міністра закордонних справ Латвії Байби Браже, ЄС вивчає більш фрагментарний або "тематичний" підхід.

"Щоразу, коли у нас є екосистема, готова до санкцій, як-от щодо російських балістичних ракет чи криптовалют, як тільки вона у нас є, давайте просто накладемо санкції. Нам потрібно бути швидшими", – сказала Браже.

"Минулого разу були питання, не пов'язані із санкціями, які затримали [пакет]", – сказала вона. Великі пакети все ще можуть бути запропоновані, щоб включати "повільніші" питання, додала Браже.

Міністр країн Балтії заявила, що Європа повинна відповісти на атаку росії в Лейпцигу, скоротивши присутність росіян у Європі, обмеживши туристичні візи та посиливши обмеження на посольства.

Яка позиція України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також взяв участь у неформальному засіданні міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу у форматі "Гімніх" 2 вересня.

Спілкуючись із журналістами перед початком заходу, очільник МЗС наголосив на необхідності спільної та рішучої відповіді Європи на посилення російської агресії, зокрема гібридні атаки проти європейських держав.

"Європа може думати, що вона не у війні з росією, а росія так не вважає (...) путін буде ескалювати, путін не хоче закінчувати цю війну, тому ми повинні спільно, рішуче діяти", – заявив Сибіга.

Міністр повідомив, що поінформує європейських колег про ситуацію на полі бою, російський ракетний терор та українські пропозиції щодо активізації мирних зусиль. Він також закличе посилити підтримку української протиповітряної оборони та тиск на росію, зокрема через нові санкції проти її спроможності виробляти ракети.

"Працюємо над тим, щоб мати додаткові сильні рішення щодо закриття українського неба", – наголосив голова МЗС України.

Окрему увагу Сибіга приділив підготовці України до прийдешньої зими та необхідності додаткової підтримки для енергетичної системи, зокрема генераторами, трансформаторами та іншим необхідним обладнанням.

"Розраховуємо на підтримку наших партнерів, щоб пройти цю зиму з конкретними рішеннями, конкретною підтримкою", – сказав міністр.

Серед інших питань – використання заморожених російських активів, подальше просування України на шляху до членства в ЄС та посилення тиску на росію через блокування Чорного моря, що створює загрози для глобальної продовольчої безпеки.

Каллас щодо України, своєю чергою, зазначила, що "зрозуміло, що нам потрібно скоординувати, що ще ми можемо зробити в цій ситуації, коли росія ескалює та справді вбиває мирних жителів і завдає їм якомога більше шкоди".

"Дискусії [будуть про те], як ми можемо насправді посилити тиск на росію, щоб вони припинили цю війну", - зазначила голова дипломатії ЄС.