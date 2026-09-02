В ЕС уже продвигают новые санкции против рф - что предусматривается и будет ли изменение подхода

В Европейском Союзе сделали очередной шаг к введению новых санкций против россии. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 2 сентября заявила о продвижении в блоке нового предложения об ограничениях против 1600 субъектов, не исключив расширения списка, пишет УНН.

Новые санкции против рф

Верховный представитель ЕС, прибыв на неформальное заседание глав МИД стран ЕС, анонсировала обсуждение атаки в Лейпциге.

"Сначала, конечно, все будут обсуждать атаки в Лейпциге, и также очевидно, что это имеет все признаки государственного терроризма. Вопрос в том, что нам с этим делать? Мы уже вызвали российских послов, как и многие государства-члены, и обсудим, что еще мы можем сделать", — отметила Каллас.

Германия обвинила рф в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига и пообещала усилить пограничный контроль для россиян

Мы уже продвигаем список из 1600 субъектов военного комплекса россии, и, возможно, будут добавлены еще. Конечно, это не то, что мы решаем сегодня, поскольку это неформальная встреча. Но мы обязательно это обсудим — подчеркнула Каллас.

Российские гибридные атаки — это "тревожный звонок" для стран, которые до сих пор неохотно вводили более глубокие санкции, сказала она.

По данным редактора "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикарда Йозвяка в X от 2 сентября, "государства-члены ЕС получили предложение ввести санкции в отношении рф против еще 1600 лиц/организаций".

Тем временем, как отметил Йозвяк, "только Словакия выступает против продления действующего черного списка (3000+) на 12 месяцев вместо нынешних 6".

Что предусматривают новые санкции

В августе глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявляла, что Европейский Союз намерен значительно расширить санкции против россии в ближайшие месяцы из-за ее войны в Украине.

"Санкции ЕС уже дорого обошлись россии, лишив ее военную машину более чем 1 триллиона евро (1,16 триллиона долларов США), и осенью я предложу самые масштабные санкционные списки с начала войны", — сказала Каллас Die Welt.

"После их принятия общее количество подпающих под санкции российских субъектов сразу же увеличится на треть. Давление должно продолжать расти, пока москва не завершит свою войну", — говорила Каллас.

Тогда она не уточняла сроки или детали новых санкционных списков, но позже дипломатические источники ЕС сообщили Reuters, что Европейская служба внешних связей (EEAS) предложит включить в список около 1600 лиц и организаций, базирующихся в россии и сосредоточенных на военно-промышленном комплексе москвы.

Они добавили, что новые санкции будут включать запреты на поездки и операции, а также замораживание активов. ЕС уже включил в список почти 3000 лиц и компаний.

Целью является принятие новых санкций в октябре, добавляли источники Reuters.

Что еще предлагают на фоне атаки в Лейпциге

Министры иностранных дел европейских стран обсудят адаптацию своего подхода к санкциям против российской экономики на встрече 2 сентября. Это происходит на фоне попыток ЕС продолжать давление на москву, отмечает Euractiv.

Хотя обвинения Германии в том, что россия стоит за атакой на аэропорт в Лейпциге этим летом, придали новый политический импульс призывам к санкциям, настоящей причиной переосмысления, пишет издание, "является возрастающая сложность в достижении единогласного согласия по новым санкциям".

Последний пакет санкций против рф, как отмечается, "перерос в ожесточенное перетягивание каната между Грецией и другими государствами-членами в июле на фоне стремления Афин выделить свой прибыльный сектор транспортировки газа".

Напряженные дискуссии для некоторых доказали, что метод ЕС по медленному усилению давления на москву с помощью масштабных межсекторальных пакетов санкций исчерпывает свои возможности, указывает издание.

Вместо этого, по словам министра иностранных дел Латвии Байбы Браже, ЕС изучает более фрагментарный или "тематический" подход.

"Каждый раз, когда у нас есть экосистема, готовая к санкциям, например в отношении российских баллистических ракет или криптовалют, как только она у нас появляется, давайте просто введем санкции. Нам нужно быть быстрее", — сказала Браже.

"В прошлый раз были вопросы, не связанные с санкциями, которые задержали [пакет]", — сказала она. Большие пакеты всё ещё могут быть предложены для включения "более медленных" вопросов, добавила Браже.

Министр страны Балтии заявила, что Европа должна ответить на атаку россии в Лейпциге, сократив присутствие россиян в Европе, ограничив туристические визы и ужесточив ограничения для посольств.

Какова позиция Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также принял участие в неформальном заседании министров иностранных дел государств — членов Европейского Союза в формате "Гимних" 2 сентября.

Общаясь с журналистами перед началом мероприятия, глава МИД подчеркнул необходимость общего и решительного ответа Европы на усиление российской агрессии, в частности гибридные атаки против европейских государств.

"Европа может думать, что она не находится в состоянии войны с россией, а россия так не считает (...) путин будет эскалировать, путин не хочет заканчивать эту войну, поэтому мы должны действовать сообща и решительно", — заявил Сибига.

Министр сообщил, что проинформирует европейских коллег о ситуации на поле боя, российском ракетном терроре и украинских предложениях по активизации мирных усилий. Он также призовёт усилить поддержку украинской противовоздушной обороны и давление на россию, в частности посредством новых санкций против её способности производить ракеты.

"Работаем над тем, чтобы иметь дополнительные сильные решения по закрытию украинского неба", — подчеркнул глава МИД Украины.

Отдельное внимание Сибига уделил подготовке Украины к предстоящей зиме и необходимости дополнительной поддержки энергетической системы, в частности генераторами, трансформаторами и другим необходимым оборудованием.

"Рассчитываем на поддержку наших партнёров, чтобы пройти эту зиму с конкретными решениями, конкретной поддержкой", — сказал министр.

Среди других вопросов — использование замороженных российских активов, дальнейшее продвижение Украины на пути к членству в ЕС и усиление давления на россию посредством блокирования Чёрного моря, что создаёт угрозы для глобальной продовольственной безопасности.

Каллас относительно Украины, в свою очередь, отметила, что "понятно, что нам нужно скоординировать, что ещё мы можем сделать в этой ситуации, когда россия эскалирует и действительно убивает мирных жителей и причиняет им как можно больше вреда".

"Дискуссии [будут о том], как мы можем действительно усилить давление на россию, чтобы они прекратили эту войну", — отметила глава дипломатии ЕС.