Під час зустрічі з путіним прем'єр Індії знову закликав завершити війну в Україні

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з президентом рф володимиром путіним знову закликав до припинення війни проти України та наголосив, що конфлікти потрібно вирішувати шляхом діалогу і дипломатії. Про це повідомляє Hindustan Times із посиланням на Міністерство закордонних справ Індії, пише УНН.

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Моді та путін провели переговори на полях саміту БРІКС у Нью-Делі. Це була вже їхня 2-га зустріч менш ніж за 2 тижні.

За даними індійського МЗС, прем'єр знову наголосив, що "діалог і дипломатія є шляхом уперед у врегулюванні конфліктів", а Індія готова сприяти мирним зусиллям.

Моді вдруге за 2 тижні порушив тему війни

Під час попередньої зустрічі з путіним 31 серпня Моді також закликав до завершення війни, заявивши, що необхідно перейти від "нескінченної війни до завершення війни".

На новій зустрічі сторони також обговорили ситуацію в Чорноморському регіоні, зокрема вплив бойових дій на морську торгівлю та безпеку індійських моряків. Окремо Моді та путін говорили про економічне, оборонне та енергетичне співробітництво між Індією та росією.

Моді під час зустрічі закликав путіна припинити війну проти України "заради людства"