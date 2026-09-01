$44.550.0151.880.02
ukenru
01:03 • 164 перегляди
рф масовано атакувала Київщину ракетами та дронами – 1 людина загинула, серед постраждалих дитина - ОВА
00:56 • 366 перегляди
Моді під час зустрічі закликав путіна припинити війну проти України "заради людства"
23:55 • 3458 перегляди
У Мінфіні рф "забули" про Україну, розповідаючи про зустріч G20, хоча США заявили про обговорення плану Трампа
23:41 • 4450 перегляди
путін прагне "стерти Київ" і нарощує наступальний потенціал росії – The Telegraph
23:30 • 4796 перегляди
росія атакує Київ балістикою та крилатими ракетами, серед постраждалих є дітиVideo
21:06 • 9492 перегляди
У кремлі назвали "інформаційними утками" повідомлення про пропозицію зустрічі Трампа, Зеленського і путіна
20:52 • 9798 перегляди
росія завдала масованого удару по Одесі, пошкоджена інфраструктураVideo
31 серпня, 16:43 • 18730 перегляди
Наслідки атаки на розподільчий центр мережі "Аврора" - фоторепортажPhoto
31 серпня, 15:54 • 20713 перегляди
Зеленський провів "хорошу розмову" із Віткоффом і Кушнером, говорили про визначення дати візиту в Україну
31 серпня, 13:35 • 25307 перегляди
У райвідділі поліції на Рівненщині пролунав вибух: один правоохоронець загинув, ще троє - поранені
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1м/с
72%
747мм
Популярнi новини
Туреччина хоче відновити зерновий коридор у Чорному морі: Анкара підготувала новий план для України та росії31 серпня, 15:19 • 3406 перегляди
У Данії знайшли найбільший в історії країни скарб срібла доби вікінгів31 серпня, 15:43 • 4184 перегляди
У столиці пропонують послабити комендантську годину і дозволити рух зеленої гілки метро під час тривог31 серпня, 16:55 • 5218 перегляди
путін прагне продовження війни, але вересень може змінити багато - Зеленський31 серпня, 17:03 • 7566 перегляди
Після тривоги чи обстрілів ранок у школі не варто починати з контрольної - у МОН підготували рекомендації для педагогів31 серпня, 18:14 • 13675 перегляди
Публікації
Після тривоги чи обстрілів ранок у школі не варто починати з контрольної - у МОН підготували рекомендації для педагогів31 серпня, 18:14 • 13727 перегляди
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали31 серпня, 12:48 • 31575 перегляди
Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовноPhoto31 серпня, 12:27 • 35686 перегляди
П'ятеро людей звернулися до МОЗ зі скаргами на приватну клініку Odrex
Ексклюзив
31 серпня, 09:11 • 33936 перегляди
БЕБ не змогло пояснити, чому вважає авіалізинг роялті, і прикрилося таємницею слідства
Ексклюзив
31 серпня, 08:37 • 34187 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Метью Перрі
Джон Реткліфф (політик)
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Іран
Європа
Реклама
УНН Lite
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto01:05 • 16 перегляди
Зірка "Друзів" Ліза Кудроу назвала прохання фанатів, яке категорично відмовляється виконуватиPhoto00:07 • 494 перегляди
Аріана Гранде пояснила, чому кульгала на сцені під час концерту23:07 • 1280 перегляди
Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі31 серпня, 00:06 • 32686 перегляди
Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у КаліфорніїPhoto30 серпня, 22:06 • 32680 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
«Калібр» (сімейство ракет)
The Guardian
Lockheed Martin F-35 Lightning II
The New York Times

Моді під час зустрічі закликав путіна припинити війну проти України "заради людства"

Київ • УНН

 • 362 перегляди

Прем’єр Індії Нарендра Моді закликав путіна перейти від війни до припинення бойових дій. Індія водночас зберігає тісні економічні зв’язки з росією.

Моді під час зустрічі закликав путіна припинити війну проти України "заради людства"

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у Бішкеку закликав перейти від війни проти України до припинення бойових дій. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Зустріч відбулася на полях саміту Шанхайської організації співробітництва. Спочатку Моді назвав путіна "другом" та відзначив розвиток економічних відносин між Індією та росією, після чого перейшов до війни проти України.

Кожного дня, коли війна триває, людство фактично відкидається на крок назад, тоді як кожен крок до миру дає всьому людству реальну надію на мир. Нам потрібно перейти від нескінченної війни до припинення війни, до припинення воєнних дій

– заявив Моді.

Politico звернуло увагу на реакцію путіна

Як зазначає видання, під час слів індійського прем'єра путін виглядав помітно некомфортно – дивився у підлогу та постукував ногами.

Війна США з Іраном стала випробуванням для ШОС напередодні саміту Сі та путіна – Bloomberg31.08.26, 04:16 • 13238 переглядiв

Моді також згадав Махатму Ганді та Матір Терезу і наголосив, що Індія підтримує мирні зусилля щодо завершення війни.

Щиро дякую, прем'єр-міністре. Ми рухаємося вперед цим шляхом

– відповів путін.

Водночас Politico звертає увагу, що Індія залишається одним із найбільших покупців російської нафти та важливим торговельним партнером москви. Попри прямий публічний заклик до припинення війни, Моді не заявив про намір використовувати економічні відносини з росією як інструмент тиску на кремль.

Зеленський назвав умови для стримування путіна та роль світових лідерів23.04.26, 09:46 • 4024 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
Магатма Ганді
Індія
Нарендра Моді
Україна