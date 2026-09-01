Моді під час зустрічі закликав путіна припинити війну проти України "заради людства"

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у Бішкеку закликав перейти від війни проти України до припинення бойових дій. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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Зустріч відбулася на полях саміту Шанхайської організації співробітництва. Спочатку Моді назвав путіна "другом" та відзначив розвиток економічних відносин між Індією та росією, після чого перейшов до війни проти України.

Кожного дня, коли війна триває, людство фактично відкидається на крок назад, тоді як кожен крок до миру дає всьому людству реальну надію на мир. Нам потрібно перейти від нескінченної війни до припинення війни, до припинення воєнних дій – заявив Моді.

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Як зазначає видання, під час слів індійського прем'єра путін виглядав помітно некомфортно – дивився у підлогу та постукував ногами.

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Моді також згадав Махатму Ганді та Матір Терезу і наголосив, що Індія підтримує мирні зусилля щодо завершення війни.

Щиро дякую, прем'єр-міністре. Ми рухаємося вперед цим шляхом – відповів путін.

Водночас Politico звертає увагу, що Індія залишається одним із найбільших покупців російської нафти та важливим торговельним партнером москви. Попри прямий публічний заклик до припинення війни, Моді не заявив про намір використовувати економічні відносини з росією як інструмент тиску на кремль.

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