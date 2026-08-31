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Війна США з Іраном стала випробуванням для ШОС напередодні саміту Сі та путіна – Bloomberg

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Лідери ШОС зустрінуться в Киргизстані на тлі тиску США на Іран. Від організації очікують політичної, але не військової підтримки Тегерану.

Війна США з Іраном стала випробуванням для ШОС напередодні саміту Сі та путіна – Bloomberg

Протистояння США з Іраном стало серйозним випробуванням для Шанхайської організації співробітництва, яку Китай і росія роками розширювали як противагу впливу Вашингтона. Лідери країн ШОС зберуться на саміті в Киргизстані на тлі посилення американського тиску на Тегеран, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Президент Китаю Сі Цзіньпін та володимир путін уперше від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану зустрінуться з іранським президентом Масудом Пезешкіаном. На саміті також будуть присутні прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та лідери держав Центральної Азії, Пакистану й білорусі.

Bloomberg зазначає, що ШОС за останні роки значно розширилася, однак суперечності між її учасниками досі заважають організації перетворити геополітичні амбіції на спільні механізми дій.

Від ШОС очікують переважно символічної підтримки Ірану

За оцінкою видання, учасники саміту, ймовірно, продемонструють політичну солідарність із Тегераном, однак ні Китай, ні росія досі не виявляли готовності надати Ірану військову підтримку, а економічна допомога залишалася обмеженою.

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Додатковим викликом стала загроза нових американських санкцій проти Ірану та країн, які його підтримують. Аналітики вважають, що ситуація може продемонструвати обмежені можливості ШОС щодо захисту навіть власних держав-членів.

ШОС об'єднує Китай, росію, Індію, Пакистан, Іран, білорусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан і Киргизстан. За даними Світового банку, на країни організації припадає понад 40% населення планети та близько чверті світового ВВП.

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Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Володимир Путін
Масуд Пезешкіян
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Bloomberg
Киргизстан
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