Китай попередив, що захищатиме свої інтереси у відповідь на нові санкції США проти Ірану

Китай пообіцяв захищати свої інтереси після того, як США оголосили про плани розширення економічних санкцій проти Ірану та його торговельних партнерів, включаючи Пекін, пише УНН з посиланням на BBC.

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Речник Міністерства закордонних справ Лінь Цзянь заявив, що Китай рішуче виступає проти того, що він назвав "незаконними односторонніми санкціями", і вживе "всіх необхідних заходів" для захисту своїх прав.

Це сталося після того, як міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив про нові заходи в понеділок, попередивши, що будь-яка країна, яка фінансово співпрацює з Іраном, буде ізольована.

Китай є найбільшим покупцем іранської нафти, хоча торгівля скоротилася через блокаду США портів Ірану.

Лінь сказав: "Співпраця між Китаєм та Іраном завжди здійснювалася в рамках міжнародного права і не повинна піддаватися перешкоджанню або порушуванню".

Бессент назвав плани щодо санкцій "найбільшим фінансовим наступом за всю історію" проти Ірану, попередивши, що банки та підприємства розділять ізоляцію Ірану, якщо відмовляться розірвати зв'язки з цією країною.

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Він відмовився зосереджуватися на конкретних країнах, але сказав, що президент США Дональд Трамп телефонуватиме світовим лідерам "з конкретними проханнями припинити їхню взаємодію з режимом".

Однак, відповідаючи на запитання про китайські банки, Бессент сказав, що хоче чітко заявити, що "ніхто не знаходиться поза межами досяжності санкцій США".

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Ця заява пролунала напередодні запланованих переговорів між Трампом та главою Китаю Сі Цзіньпіном наступного місяця.

Вашингтон, ймовірно, буде побоюватися потенційних заходів у відповідь з боку Пекіна, який переробляє більшість світових рідкісноземельних елементів та інших критично важливих мінералів, що мають вирішальне значення для виробництва багатьох високотехнологічних продуктів, зазначає видання.

Пекін вже посилив експортний контроль над рідкісноземельними елементами в межах попередніх торговельних переговорів зі США.

Відповідь Китаю з'явилася після того, як міністр економіки Ірану Алі Маданізаде заявив, що Тегеран "повністю готовий" до ширших санкцій, які, за його словами, призведуть до "ще однієї поразки" для США.

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"Уряд готовий і був готовий, і має дворічний план для управління цими подіями", – сказав він державному телебаченню.

"У нас також є власні інструменти та ми знаємо, як грати в цю гру", – сказав він, додавши, що Тегеран "довго чекав на ці плани".

США назвали свої останні санкції "Операцією "Економічний ізгой"" (Operation Economic Outcast) та описали їх як "економічний день "Д" (economic D-Day) проти Ірану.

Це сталося майже через шість місяців після початку війни з Іраном.

Відтоді конфлікт призвів до зростання цін на нафту в усьому світі, причому Тегеран фактично блокує експорт через Ормузьку протоку – водний шлях, життєво важливий для світової економіки. США також уповільнили рух транспорту через власну морську блокаду.

Нещодавні спроби припинити конфлікт дипломатичним шляхом зазнали невдачі, а 60-денне припинення вогню офіційно закінчилося минулого тижня без жодних ознак врегулювання.

З оголошенням про нові санкції міністр фінансів США заявив, що Америка "більше не управляє іранською загрозою, ми її припиняємо".

Іран вже перебуває під жорсткими санкціями з боку США, але Бессент сказав, що ці санкції йдуть далі.

Він сказав, що Міністерство фінансів США відстежило фінансові канали, посередників та мережі, які Іран використовує для обходу санкцій щодо торгівлі нафтою, запровадивши санкції проти майже 60 організацій, фізичних осіб та суден.

Але аналітики поставили під сумнів останні заходи ще до відповіді Китаю.

Девід Окслі, головний економіст з питань клімату та сировинних товарів у Capital Economics, заявив BBC, що прямий вплив на енергетичні доходи Ірану буде "дещо слабким".

"Ми підозрюємо, що новий пакет матиме лише обмежений прямий вплив на потоки іранської енергії в короткостроковій перспективі", – додав він.

Частково це пов’язано з тим, що приблизно 90% іранської нафти надходить до Китаю, сказав він, "який не визнавав санкцій США в минулому і навряд чи буде заляканий і цього разу".

Алі Ваез, заступник директора Програми Близького Сходу та Північної Африки Міжнародної кризової групи, сказав: "Загалом, китайці проти односторонніх санкцій. Вони будуть дотримуватися багатосторонніх або міжнародних санкцій, але односторонні санкції, щойно запроваджені США, – вони завжди вважали це нелегітимним".

І хоча сусіди Ірану, такі як Пакистан, Туреччина та Ірак, хочуть підтримувати добрі відносини зі США, вони "не можуть дозволити собі розірвати зв'язки з Іраном", заявив Ваез у програмі Today на BBC Radio 4.

Він сказав, що економічний тиск на Тегеран "не працює", оскільки іранський режим готовий "увібрати будь-який біль" і перекласти його на народ.

Серед інших торговельних партнерів, на яких може вплинути заява США, – Індія та росія, які ще не відреагували, зазначає видання.

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