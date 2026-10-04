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The Guardian
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Після атак українських дронів у росії майже вдвічі зріс попит на електромобілі - NYT

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Продажі електромобілів і гібридів у росії зросли до 83 тисяч за січень–серпень. Причиною став дефіцит бензину після атак українських дронів.

Після атак українських дронів у росії майже вдвічі зріс попит на електромобілі - NYT

В росії зріс попит на електромобілі майже вдвічі після атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи. Про це повідомляє видання The New York Times, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання, російський автомобільний експерт Сергій Целіков володів понад 20 автомобілями, але у липні придбав китайський електричний хетчбек після проблем із доступністю бензину на заправках.

Я спробував заправити одну зі своїх машин і об’їхав п’ять найближчих заправок, але там було лише дизельне паливо або бензин нижчої якості

- сказав він.

За наявними даними, кількість проданих в росії електромобілів, включаючи гібриди, зросла з 43 000 у період з січня по серпень 2025 року до понад 83 000 за аналогічний період цього року.

Оскільки Україна дедалі більше переносить війну на росію, наслідки можуть бути найбільш помітними на дорогах. З кінця червня ринок електромобілів у росії зріс більш ніж удвічі. Більшість електромобілів, що продаються в країні, є китайськими, що свідчить про економічний поворот. росія намагається наздогнати

- пише видання.

Як пише видання, Целікову довелося діяти швидко, оскільки ціна на автомобіль, вироблений Great Wall Motor, зросла приблизно на 2000 доларів протягом кількох днів через різке зростання попиту.

За даними "Автостату", дослідницького агентства автомобільної галузі, яке очолює пан Целіков, до кінця вересня частка повністю електромобілів та гібридних автомобілів із підзарядкою від мережі, які можуть працювати без бензину, досягла 11,5% російського автомобільного ринку, порівняно з приблизно 5% на початку року. Частка ринку електромобілів у росії зараз трохи вища, ніж у Сполучених Штатах, але це лише невелика частина частки в Китаї, яка становить 45%. Хоча сплеск популярності електромобілів у росії зумовлений конкретним фактором - українськими атаками - цей зсув там є останнім прикладом того, як війна та потрясіння в постачанні можуть швидко змінити рішення щодо купівлі автомобілів

- пише видання.

Нагадаємо

У багатьох регіонах росії поглиблюється дефіцит бензину та дизельного палива. Водії скаржаться на критичну нестачу та записують звернення до путіна.

Алла Кіосак

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