После атак украинских дронов в россии почти вдвое вырос спрос на электромобили - NYT

В россии спрос на электромобили вырос почти вдвое после атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает издание The New York Times, передает УНН.

По информации издания, российский автомобильный эксперт Сергей Целиков владел более чем 20 автомобилями, но в июле приобрел китайский электрический хетчбэк после проблем с доступностью бензина на заправках.

Я попытался заправить одну из своих машин и объехал пять ближайших заправок, но там было только дизельное топливо или бензин более низкого качества

По имеющимся данным, количество проданных в россии электромобилей, включая гибриды, выросло с 43 000 в период с января по август 2025 года до более чем 83 000 за аналогичный период этого года.

Поскольку Украина все больше переносит войну на россию, последствия могут быть наиболее заметными на дорогах. С конца июня рынок электромобилей в россии вырос более чем вдвое. Большинство электромобилей, продаваемых в стране, являются китайскими, что свидетельствует об экономическом повороте. россия пытается догнать

Как пишет издание, Целикову пришлось действовать быстро, поскольку цена на автомобиль, произведенный Great Wall Motor, выросла примерно на 2000 долларов в течение нескольких дней из-за резкого роста спроса.

По данным "Автостата", исследовательского агентства автомобильной отрасли, которое возглавляет господин Целиков, к концу сентября доля полностью электрических и гибридных автомобилей с подзарядкой от сети, которые могут работать без бензина, достигла 11,5% российского автомобильного рынка по сравнению с примерно 5% в начале года. Доля рынка электромобилей в россии сейчас немного выше, чем в Соединенных Штатах, но это лишь малая часть доли в Китае, которая составляет 45%. Хотя всплеск популярности электромобилей в россии обусловлен конкретным фактором - украинскими атаками, этот сдвиг там является последним примером того, как война и потрясения в поставках могут быстро изменить решения о покупке автомобилей