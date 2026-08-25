Китай предупредил, что будет защищать свои интересы в ответ на новые санкции США против Ирана

Китай пообещал защищать свои интересы после того, как США объявили о планах расширения экономических санкций против Ирана и его торговых партнеров, включая Пекин, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

Представитель Министерства иностранных дел Линь Цзянь заявил, что Китай решительно выступает против того, что он назвал "незаконными односторонними санкциями", и примет "все необходимые меры" для защиты своих прав.

Это произошло после того, как министр финансов США Скотт Бессент объявил о новых мерах в понедельник, предупредив, что любая страна, которая сотрудничает с Ираном в финансовой сфере, будет изолирована.

Китай является крупнейшим покупателем иранской нефти, хотя торговля сократилась из-за блокады США иранских портов.

Линь сказал: "Сотрудничество между Китаем и Ираном всегда осуществлялось в рамках международного права и не должно подвергаться препятствованию или нарушению".

Бессент назвал планы по введению санкций "крупнейшим финансовым наступлением за всю историю" против Ирана, предупредив, что банки и предприятия разделят изоляцию Ирана, если откажутся разорвать связи с этой страной.

США начали беспрецедентную экономическую кампанию против Ирана и расширили санкции

Он отказался сосредотачиваться на конкретных странах, но сказал, что президент США Дональд Трамп будет звонить мировым лидерам "с конкретными просьбами прекратить их взаимодействие с режимом".

Однако, отвечая на вопрос о китайских банках, Бессент сказал, что хочет четко заявить: "никто не находится вне досягаемости санкций США".

Бессент не ответил, готовы ли США ввести санкции против китайских банков

Это заявление прозвучало накануне запланированных переговоров между Трампом и главой Китая Си Цзиньпином в следующем месяце.

Вашингтон, вероятно, будет опасаться потенциальных ответных мер со стороны Пекина, который перерабатывает большинство мировых редкоземельных элементов и других критически важных минералов, имеющих решающее значение для производства многих высокотехнологичных продуктов, отмечает издание.

Пекин уже усилил экспортный контроль над редкоземельными элементами в рамках предыдущих торговых переговоров с США.

Ответ Китая последовал после того, как министр экономики Ирана Али Маданизаде заявил, что Тегеран "полностью готов" к более широким санкциям, которые, по его словам, приведут к "еще одному поражению" для США.

Иран заявил о готовности к «жёстким санкциям» США и имеет план

"Правительство готово и было готово, и у него есть двухлетний план по управлению этими событиями", – сказал он государственному телевидению.

"У нас также есть собственные инструменты, и мы знаем, как играть в эту игру", – сказал он, добавив, что Тегеран "долго ждал этих планов".

США назвали свои последние санкции "Операцией "Экономический изгой"" (Operation Economic Outcast) и описали их как "экономический день "Д" (economic D-Day) против Ирана.

Это произошло почти через шесть месяцев после начала войны с Ираном.

С тех пор конфликт привел к росту цен на нефть во всем мире, причем Тегеран фактически блокирует экспорт через Ормузский пролив – водный путь, жизненно важный для мировой экономики. США также замедлили движение судов из-за собственной морской блокады.

Недавние попытки прекратить конфликт дипломатическим путем провалились, а 60-дневное прекращение огня официально закончилось на прошлой неделе без каких-либо признаков урегулирования.

После объявления о новых санкциях министр финансов США заявил, что Америка "больше не управляет иранской угрозой, мы ее прекращаем".

Иран уже находится под жесткими санкциями со стороны США, но Бессент сказал, что эти санкции идут дальше.

Он сказал, что Министерство финансов США отследило финансовые каналы, посредников и сети, которые Иран использует для обхода санкций в торговле нефтью, введя санкции против почти 60 организаций, физических лиц и судов.

Однако аналитики поставили под сомнение последние меры еще до ответа Китая.

Дэвид Оксли, главный экономист по вопросам климата и сырьевых товаров в Capital Economics, заявил BBC, что прямое влияние на энергетические доходы Ирана будет "несколько слабым".

"Мы подозреваем, что новый пакет окажет лишь ограниченное прямое влияние на потоки иранских энергоресурсов в краткосрочной перспективе", – добавил он.

Отчасти это связано с тем, что примерно 90% иранской нефти поступает в Китай, сказал он, "который в прошлом не признавал санкции США и вряд ли будет запуган и на этот раз".

Али Ваез, заместитель директора Программы Ближнего Востока и Северной Африки Международной кризисной группы, сказал: "В целом китайцы выступают против односторонних санкций. Они будут соблюдать многосторонние или международные санкции, но односторонние санкции, введённые США, — они всегда считали это нелегитимным".

И хотя соседи Ирана, такие как Пакистан, Турция и Ирак, хотят поддерживать хорошие отношения с США, они "не могут позволить себе разорвать связи с Ираном", заявил Ваез в программе Today на BBC Radio 4.

Он сказал, что экономическое давление на Тегеран "не работает", поскольку иранский режим готов "впитать любую боль" и переложить её на народ.

Среди других торговых партнёров, на которых может повлиять заявление США, — Индия и россия, которые ещё не отреагировали, отмечает издание.

Китай заявляет, что усиление экономического давления со стороны США не положит конец войне с Ираном