Иран заявил о готовности к «жёстким санкциям» США и имеет план

Тегеран утверждает, что располагает двухлетним планом противодействия новому масштабному экономическому давлению Вашингтона, которое США называют «крупнейшим финансовым наступлением в истории». Об этом сообщает Би-би-си, пишет УНН.

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Министр экономики Ирана Али Маданизаде заявил, что страна «полностью готова» к новым американским санкциям. По его словам, Тегеран давно ожидал такого развития событий и уже подготовил двухлетний план действий.

Правительство готово и было готово, и у него есть двухлетний план по управлению этими событиями. У нас также есть собственные инструменты, и мы знаем, как играть в эту игру — сказал Маданизаде государственному телевидению.

Заявление прозвучало после того, как министр финансов США Скотт Бессент объявил о новом масштабном пакете санкций против Ирана. По его словам, Вашингтон начинает «экономическое наступление» на финансовые связи Тегерана по всему миру.

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США ввели санкции против почти 60 организаций, физических лиц и судов, а также усилили давление на пять секторов иранской экономики — цифровые активы, технологии, золото, авиацию и судоходство.

Иран сейчас стоит перед очень четким выбором: полная глобальная изоляция... или путь возвращения к нормальной жизни с возможностью вновь присоединиться к мировой экономике — заявил Бессент.

Он также предупредил страны и компании, которые продолжат сотрудничать с Тегераном, о возможных последствиях.

По данным Би-би-си, Иран заявил, что Китай и Россия не приняли американские меры. Пекин также выступил против санкционной политики Вашингтона.

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