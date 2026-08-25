Иран заявил о готовности к «жёстким санкциям» США и имеет план
Киев • УНН
Тегеран заявил о готовности к новому санкционному давлению США и двухлетний план его преодоления. Вашингтон ввёл ограничения против 60 целей.
Тегеран утверждает, что располагает двухлетним планом противодействия новому масштабному экономическому давлению Вашингтона, которое США называют «крупнейшим финансовым наступлением в истории». Об этом сообщает Би-би-си, пишет УНН.
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Министр экономики Ирана Али Маданизаде заявил, что страна «полностью готова» к новым американским санкциям. По его словам, Тегеран давно ожидал такого развития событий и уже подготовил двухлетний план действий.
Правительство готово и было готово, и у него есть двухлетний план по управлению этими событиями. У нас также есть собственные инструменты, и мы знаем, как играть в эту игру
Заявление прозвучало после того, как министр финансов США Скотт Бессент объявил о новом масштабном пакете санкций против Ирана. По его словам, Вашингтон начинает «экономическое наступление» на финансовые связи Тегерана по всему миру.
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Он также предупредил страны и компании, которые продолжат сотрудничать с Тегераном, о возможных последствиях.
По данным Би-би-си, Иран заявил, что Китай и Россия не приняли американские меры. Пекин также выступил против санкционной политики Вашингтона.
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