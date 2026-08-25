Іран заявив про готовність до "жорстких санкцій" США та має план

Тегеран стверджує, що має дворічний план протидії новому масштабному економічному тиску Вашингтона, який США називають "найбільшим фінансовим наступом в історії". Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

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Міністр економіки Ірану Алі Маданізаде заявив, що країна "повністю готова" до нових американських санкцій. За його словами, Тегеран давно очікував такого розвитку подій і вже підготував дворічний план дій.

Уряд готовий і був готовий, і має дворічний план для управління цими подіями. У нас також є власні інструменти, і ми знаємо, як грати в цю гру – сказав Маданізаде державному телебаченню.

Заява пролунала після того, як міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив про новий масштабний пакет санкцій проти Ірану. За його словами, Вашингтон починає "економічний наступ" на фінансові зв’язки Тегерана по всьому світу.

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США запровадили санкції проти майже 60 організацій, фізичних осіб і суден, а також посилили тиск на п'ять секторів іранської економіки – цифрові активи, технології, золото, авіацію та судноплавство.

Іран зараз стоїть перед дуже чітким вибором: повна глобальна ізоляція... або шлях повернення до нормального життя з можливістю знову приєднатися до світової економіки – заявив Бессент.

Він також попередив країни та компанії, які продовжать співпрацювати з Тегераном, про можливі наслідки.

За даними ВВС, Іран заявив, що Китай і росія не прийняли американські заходи. Пекін також виступив проти санкційної політики Вашингтона.

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