У Києві водій тікав від поліції та напав на патрульних: його підстрелили

У Києві водій Ford не зупинився на вимогу патрульних та намагався втекти. У результаті він врізався в електроопору, після чого напав на поліцейських із саперною лопатою. Один із патрульних застосував зброю та поцілив чоловікові в ногу. Про це повідомляє патрульна поліція України, передає УНН.

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Ми затримали водія, який тікав від поліції та напав на інспекторів. Сьогодні у Києві патрульні отримали орієнтування на автомобіль Ford, водій якого проігнорував вимогу поліції про зупинку. Виявивши вказаний автомобіль, інспектори подали водієві вимогу про зупинку. Однак він її проігнорував та продовжив рух. Ми розпочали переслідування автомобіля - йдеться у дописі.

За наявною інформацією, водій виїхав за межі Києва та у селі Софіївська Борщагівка не впорався з керуванням і здійснив наїзд на електроопору.

Після цього чоловік вийшов з автомобіля та, тримаючи в руках саперну лопату, напав на поліцейських. Унаслідок нападу двоє наших колег отримали тілесні ушкодження. На неодноразові вимоги поліцейських припинити протиправні дії та покласти лопату чоловік не реагував. Він також проігнорував неодноразові попередження про можливе застосування вогнепальної зброї й не припинив напад - йдеться у дописі.

Для відбиття нападу та припинення загрози життю і здоров’ю поліцейських, відповідно до ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію", один з інспекторів застосував табельну вогнепальну зброю, поціливши нападникові в ногу.

На місце викликали медиків. Постраждалим надається необхідна медична допомога. Загрози життю нападника та поліцейських немає. Слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України та розпочали кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Поліція затримала в Києві 36-річного чоловіка, який намагався втекти під час перевірки документів. Його доставили до ТЦК та склали протокол.