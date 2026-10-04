В Киеве водитель убегал от полиции и напал на патрульных: его подстрелили

В Киеве водитель Ford не остановился по требованию патрульных и попытался скрыться. В результате он врезался в электроопору, после чего напал на полицейских с сапёрной лопатой. Один из патрульных применил оружие и выстрелил мужчине в ногу. Об этом сообщает патрульная полиция Украины, передаёт УНН.

Детали

Мы задержали водителя, который скрывался от полиции и напал на инспекторов. Сегодня в Киеве патрульные получили ориентировку на автомобиль Ford, водитель которого проигнорировал требование полиции об остановке. Обнаружив указанный автомобиль, инспекторы потребовали водителя остановиться. Однако он проигнорировал это требование и продолжил движение. Мы начали преследование автомобиля — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, водитель выехал за пределы Киева, а в селе Софиевская Борщаговка не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.

После этого мужчина вышел из автомобиля и, держа в руках сапёрную лопату, напал на полицейских. В результате нападения двое наших коллег получили телесные повреждения. На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия и положить лопату мужчина не реагировал. Он также проигнорировал неоднократные предупреждения о возможном применении огнестрельного оружия и не прекратил нападение — говорится в сообщении.

Для отражения нападения и прекращения угрозы жизни и здоровью полицейских, в соответствии со ст. 46 Закона Украины «О Национальной полиции», один из инспекторов применил табельное огнестрельное оружие, выстрелив нападавшему в ногу.

На место вызвали медиков. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нападавшего и полицейских нет. Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины и начали уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины — говорится в сообщении.

Напомним

Полиция задержала в Киеве 36-летнего мужчину, который пытался скрыться во время проверки документов. Его доставили в ТЦК и составили протокол.