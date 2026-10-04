У результаті атаки рф по Північному мосту в Києві постраждали двоє людей: що відомо про їх стан

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У результаті атаки рф по Північному мосту в столиці постраждали двоє людей. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Двоє людей постраждали внаслідок удару ворога по Північному мосту в столиці. Одного постраждалого медики госпіталізували. Другому надали допомогу на місці - повідомив Кличко.

Додамо

Крім того, за словами міського голови Києва, у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на припаркований автомобіль.

Також у Дарницькому районі уламки впали на відкритій території однієї зі шкіл.

Нагадаємо

Як повідомляв Кличко, армія рф завдала удару по Північному мосту, пошкодила дорожнє полотно.