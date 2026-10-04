У результаті атаки рф по Північному мосту в Києві постраждали двоє людей: що відомо про їх стан
Київ • УНН
Унаслідок атаки рф на Північний міст двоє людей постраждали, одного госпіталізували. У Дарницькому районі уламки пошкодили авто та впали біля школи.
Фото: Вікіпедія
У результаті атаки рф по Північному мосту в столиці постраждали двоє людей. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Двоє людей постраждали внаслідок удару ворога по Північному мосту в столиці. Одного постраждалого медики госпіталізували. Другому надали допомогу на місці
Додамо
Крім того, за словами міського голови Києва, у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на припаркований автомобіль.
Також у Дарницькому районі уламки впали на відкритій території однієї зі шкіл.
Нагадаємо
Як повідомляв Кличко, армія рф завдала удару по Північному мосту, пошкодила дорожнє полотно.