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У міноборони рф заявили, що посилять удари по "військових об'єктах" України
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The Guardian

У міноборони рф заявили, що посилять удари по "військових об'єктах" України

Київ • УНН

 • 11110 перегляди

Міноборони рф оголосило про посилення ударів по військових об’єктах України. Причиною нібито стала заява Зеленського про відповідь ударами по російських НПЗ.

У міноборони рф заявили, що посилять удари по "військових об'єктах" України
Фото ілюстративне

Росія посилить удари по військових та військово-промислових об'єктах у Києві та інших областях України після заяви Президента України Володимира Зеленського про збільшення атак на російські НПЗ. Про це йдеться у заяві міноборони росії, передає УНН.

Після сьогоднішньої заяви Зеленського удари Збройних сил російської федерації по військових та військово-промислових об'єктах, а також пов'язаній з ними інфраструктурі у Києві та в інших областях України будуть посилені 

- йдеться у заяві міноборони рф.

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Додамо

Президент України Володимир Зеленський напередодні сказав в інтерв'ю агентству Reuters, що російське керівництво, за його відомостями, зняло обмеження для своїх військових на удари по цивільних об'єктах в українських містах, і у відповідь Україна посилить удари по російських нафтопереробних заводах.

Зеленський повідомив, що путін зняв обмеження на удари, і рф посилила атаки на цивільні цілі - FT02.10.26, 11:33 • 27560 переглядiв

За словами Зеленського, українська розвідка отримала документи, з яких випливає, що володимир путін схвалив "нову доктрину" ударів по розширеному списку цивільних цілей в Україні напередодні зими.

"Ми бачили документи і ми знаємо, що вони дозволили їм (військовим) атакувати інфраструктуру, логістику, дороги, школи, лікарні, щоб змусити людей їхати зі столиці, з різних міст. У цьому мета цієї операції", — цитує Reuters Зеленського.

Антоніна Туманова

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