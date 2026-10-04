У міноборони рф заявили, що посилять удари по "військових об'єктах" України

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Росія посилить удари по військових та військово-промислових об'єктах у Києві та інших областях України після заяви Президента України Володимира Зеленського про збільшення атак на російські НПЗ. Про це йдеться у заяві міноборони росії, передає УНН.

Після сьогоднішньої заяви Зеленського удари Збройних сил російської федерації по військових та військово-промислових об'єктах, а також пов'язаній з ними інфраструктурі у Києві та в інших областях України будуть посилені - йдеться у заяві міноборони рф.

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Президент України Володимир Зеленський напередодні сказав в інтерв'ю агентству Reuters, що російське керівництво, за його відомостями, зняло обмеження для своїх військових на удари по цивільних об'єктах в українських містах, і у відповідь Україна посилить удари по російських нафтопереробних заводах.

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За словами Зеленського, українська розвідка отримала документи, з яких випливає, що володимир путін схвалив "нову доктрину" ударів по розширеному списку цивільних цілей в Україні напередодні зими.

"Ми бачили документи і ми знаємо, що вони дозволили їм (військовим) атакувати інфраструктуру, логістику, дороги, школи, лікарні, щоб змусити людей їхати зі столиці, з різних міст. У цьому мета цієї операції", — цитує Reuters Зеленського.